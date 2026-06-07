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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض كبير في أسعار السلع اليوم.. كرتونة البيض بـ112 جنيها ولتر الزيت بـ98 جنيها

أسعار السلع في الأسواق اليوم الأحد
أسعار السلع في الأسواق اليوم الأحد
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية تراجعات جديدة بالأسواق اليوم الأحد 7 يونيو 2026، على رأسها البيض والعدس والزيوت والمكرونة، وسط استمرار موجة الانخفاضات التي تشهدها بعض السلع خلال الفترة الأخيرة.

انخفاض سعر كرتونة البيض

وسجل متوسط سعر كرتونة البيض نحو 112.55 جنيه، لتظل عند مستويات منخفضة مقارنة بالأسعار التي تجاوزت 160 جنيهًا خلال العام الماضي، فيما تراوح سعر الكرتونة في بعض المنافذ بين 109 و115 جنيهًا.

هبوط أسعار زيوت الطعام 

وشهدت أسعار الزيوت انخفاضات ملحوظة، حيث تراجع سعر لتر زيت الذرة بقيمة 3.22 جنيه ليسجل 117.92 جنيه، 

كما انخفض سعر لتر زيت عباد الشمس بنحو 2.26 جنيه ليصل إلى 98.81 جنيه.

أسعار البقوليات

كما تراجع سعر العدس المعبأ الصحيح بقيمة 7.36 جنيه للكيلو ليسجل 63.08 جنيه، بينما انخفض سعر العدس الأصفر بنحو 3.56 جنيه ليصل إلى 66.66 جنيه للكيلو.

انخفاض أسعار البقوليات 

وانخفض سعر المكرونة المعبأة وزن 400 جرام بقيمة 6.77 جنيه ليسجل 22.34 جنيه، فيما تراجع سعر المكرونة المعبأة وزن كيلو إلى 28.76 جنيه بعد انخفاض 35 قرشًا.

كما سجل الفول المعبأ تراجعًا بقيمة 1.32 جنيه ليصل إلى 63.09 جنيه للكيلو، 

وانخفض الفول المجروش بنحو 1.25 جنيه ليسجل 63.08 جنيه.

البقوليات

وتراجعت أسعار الدقيق المعبأ بقيمة 96 قرشًا ليصل سعر الكيلو إلى 26.62 جنيه، 

كما انخفض السكر المعبأ إلى 35.71 جنيه للكيلو بعد تراجع 29 قرشًا.

انخفاض أسعار الشاي اليوم

وامتدت الانخفاضات إلى الشاي، حيث تراجع سعر الكيلو بنحو 9.17 جنيه ليسجل 244.09 جنيه، 

كما انخفض سعر عبوة شاي العروسة 40 جرامًا إلى 11.09 جنيه، وعبوة شاي ليبتون 40 جرامًا إلى 94 جنيهاً.

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