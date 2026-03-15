رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تكريم المتميزين في الأنشطة الطلابية| صور

شهد الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، حفل تكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية، والذي نظمته الإدارة العامة للمدن الجامعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، وعدد من القيادات الجامعية والعاملين بالمدن الجامعية، وذلك في أجواء رمضانية يسودها التقدير والتحفيز لأبناء الجامعة.

بدأت فعاليات الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة لمدير عام المدن الجامعية، ثم فقرات شعرية وابتهلات دينية وفقرات فنية قدمها طلاب المدن الجامعية.

وخلال كلمته أعرب الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، عن بالغ سعادته بالتواجد بين أبنائه الطلاب داخل المدن الجامعية، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على توفير بيئة تعليمية وإنسانية متكاملة للطلاب، خاصة المقيمين بالمدن الجامعية، بما يعزز شعورهم بالاستقرار والانتماء.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية لما لها من دور مهم في تنمية مهارات الطلاب وبناء شخصياتهم المتكاملة، مشيرًا إلى أن المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية تسهم في اكتشاف المواهب وتنمية روح الإبداع والعمل الجماعي بين الطلاب.

وخلال الحفل، قام رئيس جامعة كفر الشيخ بتكريم الطلاب الفائزين والمتميزين في عدد من الأنشطة الطلابية المختلفة، والتي شملت تكريم الطلاب الوافدين، وتكريم أبناء الشهداء، وتكريم حفظة القرآن الكريم، والطالب المثالي والطالبة المثالية، إلى جانب تكريم الفائزين في مسابقات الشعر، والرسم، وكرة القدم، وذلك تقديرًا لتميزهم وتشجيعًا لهم على مواصلة التفوق والنجاح.

كما شهد الحفل تكريم عدد من العاملين بالمدن الجامعية لبلوغهم السن القانونية للمعاش، تقديرًا لما قدموه من جهد وعطاء خلال سنوات عملهم في خدمة الطلاب.