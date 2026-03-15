إصابة رئيس محكمة الأسرة ببنها في حادث إنقلاب سيارة ملاكى

اصيب رئيس محكمة الأسرة ببنها باصابات متفرق اثر وقوع حادث على الطريق السريع امام قريه كفر النعيم مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق كفر النعيم ـ ميت غمر وإصابة شخص بها.
وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين اصابة
المستشار سعيد عثمان السعيد عبدالحميد هاشم (رئيس محكمة الأسرة ببنها) 41 عاما بكسر مضاعف مفتوح بالمرفق وكدمات .
وتم نقله إلى مستشفى ميت غمر وتحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة.