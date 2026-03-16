ضبط المتهم بالاعتداء على حماه لخلافات أسرية بالمحلة.. صور

تمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة بمحافظة الغربية اليوم من ضبط المتهم بالاعتداء بالضرب المبرح علي حماه لخلافات أسرية مما تسبب في إحداث اصابات وكسور متفرقة في أماكن متفرقة من جسده وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع الاعتداء علي المواطن "احمد .ع.ا"75 سنة علي يد زوج ابنته "اسماعيل م.م.ا" بسبب خلافات أسرية بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

سقوط الزوج المتهم



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة برئاسة الرائد عبد المنعم الوكيل رئيس مباحث قسم شرطة أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الزوج المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة إثر خلافات أسرية.

عرض علي جهات التحقيق



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحجز المتهم علي ذمة التحريات .