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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ربيع ياسين: محمد صلاح صاحب دور قيادي بالملعب.. وإمام عاشور يصنع الفارق.. فيديو

منتخب مصر
منتخب مصر
عبد الخالق صلاح

أكد الكابتن ربيع ياسين، نجم منتخب مصر السابق، أن تشكيل منتخب مصر أمام بلجيكا يعتمد على مجموعة من العناصر الأساسية التي تجمع بين الخبرة والمهارة والسرعة، مشيرًا إلى أهمية وجود محمد صلاح ودوره القيادي داخل الملعب، إلى جانب عدد من اللاعبين الذين يمكنهم صناعة الفارق في المواجهة المرتقبة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" :"شوبير عيكون موجود، ومحمد هاني، وهو يلعب 4-3-3، محمد هاني وياسر وحمدي فتحي وفتوح، الثلاثي في مهند مع مروان، اثنين مدافعين رقم 6 للتغطية يمينًا ويسارًا والعكسية مع بعض، وهذا مهم جدًا من أجل الزيادة من الأطراف والمواجهات الفردية، أمامهم إمام عاشور، بعد ذلك سيكون صلاح طبعًا في مكانه".

وأضاف: «إمام مهم جدًا، وجوده لاعب كبير ولاعب جيد ومطلوب وممكن يفرق معنا إذا كان في فورمة جيدة وعنده الإصرار والإرادة ومركز كويس».

وتابع: «صلاح طبعًا وجوده مهم جدًا، نجم كبير، ووجوده في الفريق مهم جدًا، في الملعب وجوده بيدي دفعة للاعبين، وقائد وشخصية ويؤثر بالإيجاب».

واستطرد: «زيكو مكسب مش وحش، لاعب جيد أثبت وجوده، جريء جدًا ويسجل أهداف، لديه شخصية لاعب مهم، لذلك بدأ اليوم ينفع ياخد من الأول».

وأردف: «ومرموش قيمة كبيرة جدًا ونجم، لو لعب كرأس حربة ممكن يفرق معنا جدًا اليوم، على ما أعتقد ده أنسب تشكيل يبدأ به».

ربيع ياسين محمد صلاح إمام عاشور منتخب مصر

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