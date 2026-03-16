الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تنفيذ مشروعات تنموية بـ 193 قرية في الشرقية

محمد الطحاوي
محمد الطحاوي

عقد الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية اجتماعا تنسيقيا مع رؤساء مراكز (بلبيس، وفاقوس، وديرب نجم، وأبو حماد، وأولاد صقر) وبحضور المهندسة إيمان محمد رفعت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ، لبحث ومناقشة إستعدادات بدء إنطلاق تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي تستهدف تطوير (١٩٣) قرية بنطاق المحافظة، وذلك بمكتبه بالديوان العام.

وخلال الإجتماع ، أكد نائب المحافظ على رؤساء المراكز بضرورة توفير قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات ، وكذا سرعة إنهاء الدراسات والتصميمات الهندسية المطلوبة بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والجهات المعنية تمهيدًا لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة دون أي معوقات.

كلف نائب المحافظ رؤساء المراكز بضرورة تكثيف الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لسرعة الإنتهاء من توفير كافة الأراضي اللازمة والتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة القومية لمياه الشرب والشرب والصرف الصحي بسرعة وضع الملامح التنفيذية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي ستنفذ بالمرحلة الثانية ضمن مبادرة حياة كريمة ، مشدداً على ضرورة تلافي أية معوقات ظهرت خلال تنفيذ المرحلة الأولى لضمان تحقيق التنمية المنشودة للريف المصري.

اشاد نائب المحافظ بجهود الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى ما تحقق من مشروعات بالمرحلة الأولى في مركز الحسينية والتي تضم ٤١ قرية، بنسبة تنفيذ تخطت ٩٥٪، يؤكد أن المرحلة الثانية من المبادرة ستشهد توسعًا كبيرًا في تنفيذ المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية، بما يحقق إستكمال مسيرة التنمية التي سشهدها القرى المدرجة ضمن المرحلة الثانية..

ووجه نائب المحافظ رؤساء المراكز بضرورة التواصل المستمر مع أهالي القرى للتعرف على إحتياجاتهم الفعلية، والعمل على إدراجها ضمن أولويات العمل التنفيذي بما يحقق مردودًا مباشرًا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تشهد خلال هذه الفترة إستعدادات مكثفة لإنطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين في (١٩٣) قرية بـ٦ مراكز بالمحافظة من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات.

وأوضح المحافظ أن هذه المرحلة تتضمن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي، فضلًا عن تطوير البنية التحتية للطرق ورفع كفاءتها، إلى جانب إنشاء وتطوير المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية، وربط القرى بشبكات الإتصالات الحديثة والتي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة بالقرى المصرية.

مفاجأة| سفير مصر السابق بـ تل أبيب: نتنياهو يختبئ في غرفة محصنة تحت المسجد الأقصى

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننفرد بنشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

ننفرد بنشر أقوال والد عروس بورسعيد المقتولة في منزل خطيبها

فلسطيني الجنسية.. ننشر أقوال والد عروس بورسعيد

سبيكة 10 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم الأحد

تفاصيل جديدة تكشفها أقوال شهد نجلة شقيقة خطيب عروس بورسعيد

تفاصيل جديدة بأقوال شهد نجلة شقيقة خطيب عروس بورسعيد

البانيه يكسر حاجز ال 250 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

سوء النية واضح.. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي أمام الترجي

المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وزيرة الإسكان توجه بطرح تشغيل وصيانة محطات تحلية المياه على القطاع الخاص

ضبط 14 قضية.. استمرار الحملات الرقابية المفاجئة في المحافظات لضبط الأسواق

صورة ارشيفية

الذهب يتحدى التراجع العالمي.. 7550 جنيهًا أعلى سعر لعيار 21 خلال الأسبوع

إزاى تعملى كحك العيد بـ30 جنيها بس؟

ازاى تعملى كحك ب ٣٠ جنيه
ازاى تعملى كحك ب ٣٠ جنيه
ازاى تعملى كحك ب ٣٠ جنيه

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟

بقفطان مغربي.. أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها

بقفطان مغربي.. الاعلامية أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها
بقفطان مغربي.. الاعلامية أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها
بقفطان مغربي.. الاعلامية أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها

لصحة العين و الجلد.. ما أهمية فيتامين أ؟

لصحة العين و الجلد..ما أهمية فيتامين أ ؟
لصحة العين و الجلد..ما أهمية فيتامين أ ؟
لصحة العين و الجلد..ما أهمية فيتامين أ ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد