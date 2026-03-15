محافظ الشرقية: أجهزة الدولة تعمل بشكل مستمر على إحكام الرقابة على الأسواق

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية شريف جمعة مدير عام جهاز حماية المستهلك بمحافظة الشرقية، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة ، لتهنئته بتوليه مهام منصبه الجديد ، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتعزيز جهود حماية حقوق المواطنين بالمحافظة.

وأكد محافظ الشرقية ضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، لمتابعة حركة البيع والشراء وضبط الأسعار، والتصدي لمحاولات الاستغلال وجشع بعض التجار، مشدداً على أن حماية المستهلك مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، لضمان حصول المواطن على سلعة آمنة وبجودة مناسبة وبسعر عادل.

وأوضح المحافظ، أن أجهزة الدولة تعمل بشكل مستمر على إحكام الرقابة على الأسواق، ومنع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلك، بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل الأسواق وحماية المواطنين.

ومن جانبه، أوضح مدير عام جهاز حماية المستهلك بالشرقية أنه هناك خطة عمل متكاملة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والرقابية بالمحافظة، لتعزيز الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، وكذلك المخابز، ومحطات الوقود، ومستودعات البوتاجاز، وكافة الأنشطة التجارية، بهدف ضبط الأسواق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف أن الخطة تتضمن أيضا توفير حلول عملية للتحديات المرتبطة بتوافر السلع الاستراتيجية في ظل المتغيرات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الرقابة المستمرة على الأسواق تسهم في الحد من الغش التجاري وضبط المخالفات بما يحمي حقوق المواطنين.

اكد مدير عام جهاز حماية المستهلك على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك، مؤكداً أن التوعية، تُعد أحد المحاور الأساسية لدعم منظومة حماية المستهلك، ونشر ثقافة الاستهلاك الرشيد بين المواطنين، بما يسهم في الحد من الممارسات السلبية داخل الأسواق وتعزيز الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة للتجارة.