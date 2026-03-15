القبض على سيدتين تعديا على بعضهما بالضرب في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى الفتيات من سيدة لقيامها بالتعدى عليها بالضرب بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 / الجارى تبلغ لقسم شرطة أول الزقازيق من (ممرضة - مقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق) بتضررها من سيدة مجهولة لقيامها بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها "بكدمة باليد" بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما حال سيرهما بدائرة القسم لخلاف حول أولوية المرور مترجلين بنفق المحطة بدائرة القسم .

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقها (ربة منزل – مقيمية بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق) ، وبمواجهتها إتهمت المُبلغة بالتعدى عليها بالسب ، لذات الخلافات وتبادلتا الإتهامات فيما بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





