الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 6 مسيّرات في المنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم، اعتراض وتدمير 6 مسيرات في المنطقة الشرقية.

وفي سياق متصل، بحث ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، خلال اتصال هاتفي، آخر المستجدات الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد الجانبان أن "الاعتداءات الإيرانية المستمرة على دول مجلس التعاون تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة"، مشددين على أن دول المجلس ستواصل "جهودها للدفاع عن أراضيها وتوفير كافة الإمكانات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".