قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غدًا.. لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي تبحث طعن الأهلي والمغرب
الرئيس السيسي: بناء الجمهورية الجديدة يقوم على الجهد والعرق
الرئيس السيسي: التحديات التى تواجهنا تتطلب منا صبرا جميلا
جيش الإحتلال يعلن تدمير مركز فضائي عسكري في قلب طهران
الرئيس السيسي: مسابقة دولة التلاوة نجحت في جمع الأسرة المصرية
منى عبد الغني: مع كل خطوة بنخطيها على أرض المحروسة تحس إنك متحاوط بكلام ربنا
نص كلمة الرئيس السيسي باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر
دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يهنئ المصريين بليلة القدر
بيوجه ابنه يخلي باله من العربيات .. الأمن يكشف حقيقة فيديو صادم بالبحيرة
القارئ محمد كامل يحصد المركز الأول في «دولة التلاوة» ومليون جنيه وتسجيل المصحف كاملًا
القبض على المتهمين بسرقة لافتة إعلانية في الشرقية
من إعادة بناء الفريق إلى مشروع كامب نو.. أبرز التحديات التي تنتظر خوان لابورتا في ولايته الجديدة فى رئاسة برشلونة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تجهيز 5 آلاف مسجد و818 ساحة وتكليف 6636 إماما وخطيبا لتأدية صلاة عيد الفطر بالشرقية

محمد الطحاوي

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف إستعدادات المديرية لإستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر والتأكد من الإنتهاء من تجهيز المساجد والساحات المقرر أداء صلاة العيد بها ، مشدداً على تكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامة المصلين.

وأشاد محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف للنهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحه ، وكذلك تعاونها المثمر مع المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر إحتياجاً بمختلف القرى والمراكز ليحيوا حياة كريمة ، مثمناً دور مديرية أوقاف الشرقية في نشر تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والإعتدال ، وكذلك أعمال إحلال وتجديد بيوت الله وإنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد وتكثيف الدور الدعوى والوطني في خدمة الدعوة الإسلامية.

وعقد الدكتور محمد ابراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف إجتماعاً مع مديري إدارات الأوقاف بالمحافظة  للوقوف على استعدادات المديرية لإستقبال عيد الفطر المبارك موضحاً  أنه  تم الإنتهاء من تجهيز ( ٥٠٠٠) مسجداً تشرف عليهم المديرية إدارياً ودعوياً بجانب ( ٨١٨) ساحة كائنة بمراكز الشباب وأفنية المدارس وأراضي فضاء تم معاينتهم والتأكد من صلاحيتهم لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تكليف ( ١٦٣٦) إماماً وخطيباً (أساسي – إحتياطي) معتمداً ومصرح لهم من وزارة الأوقاف لتأدية صلاة العيد بالساحات المقررة ، فضلاً عن تواجد  (٥٠٠٠) خطيباً لإقامة شعائر صلاة العيد بالمساجد .

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم وضع عدة ضوابط لأداء صلاة عيد الفطر  تشمل الإلتزام بالساحات التي حددتها المديرية  لصلاة العيد، والعمل على تهيئتها وإعدادها على أكمل وجه بما يليق بقدسية الشعيرة وتخصيص أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة، مع مراعاة الضوابط الشـرعية والآداب العامة، وتجنب الاختلاط، وما قد يخل بخشوع العبادة أو يسبب ازدحامًا غير منضبط وعدم السماح بأي إستغلال للساحات أو استخدامها في غير ما خُصصت له من أداء شعيرة صلاة العيد والمحافظة على نظافة الساحات بعد إنتهاء الصلاة، وعدم إلحاق أي ضرر بالممتلكات العامة، مع الإلتزام التام بتعليمات الجهات المنظمة ومنع أي مظاهر تعوق حركة المصلين أو قد تتسبب في أذى لهم، مع التأكيد على توفير مخارج واضحة للطوارئ وتنظيم حركة الدخول والخروج وتوفير مكبرات صوت مناسبة تضمن وضوح الصوت للمصلين دون مبالغة أو تشويش قد يسبب الإزعاج للمحيطين وترتيب واعظات للإشراف على مصليات السيدات وتنظيمها بما يحقق الهدوء والإلتزام بآداب صلاة العيد والسماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك لإدخال البهجة عليهم.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها لمتابعة تنفيذ كافة التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف ورصد أي مخالفات والتعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية.

الشرقية محافظ الشرقية صلاة عيد الفطر المبارك عيد الفطر المبارك المساجد والساحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

