الفول الحراتى.. يعالج أمراضا خطيرة

الفول الحراتي وهو أحد أنواع البقول التى يتم قطفها قبل إتمام مرحلة النضج بسبب مذاقه الشهي حيث يمكن تناوله بدون طهى أو استعماله في وصفات شهية.

و نستعرض لكم فوائده عند تناوله يوميا، وفقا لما أورد موقع "webmd".





فوائد الفول الحراتى ما يلي :-

1- يعتبر الفول مادة غنيّة بالبروتينات، والفيتامينات، والأملاح المعدنيّة الهامّة لصحة وظائف الأعضاء في الجسم، كالحديد، والفسفور.

2- يقلل من الشعور بالتّوتر، ويقاوم الإجهاد والتعب العام. يحتوي على مركّبات كيمائيّة معقدّة، تقلل من خطر الإصابة بسرطان الفم.

3- يقلل من احتمالية حدوث جلطات القلب المفاجئة؛ وذلك بسبب قدرته على زيادة مستوى الكولسترول الجيّد في الدّم.

4- يُساعد في الحفاظ على مستوى السكّر في الدّم.

5- يضم مجموعة من الفيتامينات التي تقوّي مناعة الجسم، وتحميه من الإصابة بالأمراض المختلفة.

6- يقلل من الإمساك، ويقلّل من الإصابة باضطرابات القولون؛ وذلك بسبب احتوائه على الألياف الطبيعيّة والتي يتركز وجودها في القشور.

7- يعدّ الفول المدمس وجبةً غذائيّةً متكاملة القيمة الغذائية، خصوصاً للأطفال، والحوامل.

8- يمد الجسم بكميّة من الحديد، مع وجود نسبة البروتين العالية فيه، فهذا يسهل عملية امتصاص وتمثيل الحديد في الجسم‏.

9- يعتبر وجبة بروتينيّة اقتصاديّة، وذات تكلفة بسيطة، وبما أنّ الأحماض الأمينية الموجودة في الفول نباتيّة، فلا بدّ من إضافة بروتين حيوانيّ للوجبة، ليأخذ الجسم احتياجه منه على أكمل وجه، وذلك من خلال إضافة بيضة، أو قطعة من الجبن مع الفول عند الأكل.

10- يطهر الأمعاء والمعدة، وذلك بفضل احتوائه على الألياف الطبيعيّة وبكميّات كبيرة.