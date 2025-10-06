ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتي؟.. فوائد مذهلة

يعتبر الفول الأخضر (الحراتي) من البقوليات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، ويقبل البعض على تناوله في فصل الربيع.

و نستعرض لكم فوائده عند تناوله يوميا، وفقا لما أورد موقع "webmd".

فوائد الفول الحراتي..

1-يقوي العظام:

فهو غني بفيتامين K، كما أنه يحتوي على كمية مناسبة من الكالسيوم، وهذه العناصر الغذائية مهمة للحفاظ على عظام قوية وصحية وتقليل خطر الإصابة بالكسور.

2- يقلل أعراض الاكتئاب:

يساعد الحصول على ما يكفي من حمض الفوليك على تقليل كمية الهوموسيستين في جسمك، ويتداخل الكثير من الهوموسيستين مع إنتاجه كالطبيعي من السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين، وهي الهرمونات التي تنظم مزاجك وكذلك نومك وشهيتك.

3-علاج فقر الدم:

الحديد هو جزء أساسي من خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع الخلايا الأخرى في جميع أنحاء الجسم، ويوفرالفول الحراتي مصدرًا جيدًا للحديد النباتي الذي يمكن أن يساهم في ضمان حصولك على الكمية التي تحتاجها لعلاج فقر الدم.

4-منع السرطان

يحتوي أيضا على الكلوروفيل، مما قد يساعد في إبطاء نمو الأورام السرطانية وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

5- يقوي الجهاز المناعي في الجسم ويزيد من معدلات الكولسترول الجيد في الدم ويخفض الكولسترول الضار.