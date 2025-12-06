زوجة اسماعيل الليثي تعبر عن غضبها بسبب انتقادات الجمهور

عبرت خبيرة التجميل شيماء سعيد، أرملة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، عن غضبها الشديد بسبب انتقادات الجمهور لها بعد وفاة زوجها.

وقالت أرملة إسماعيل الليثي، في لايف لها: في كل الليلة دي اللي وقف جنبي 2 أو 3، أنا عارفة أنكم بتردوا غيبتي الدنيا صغيرة ومش دايمة لحد، لما رحت كشفت امبارح الدكتور قالي لازم تطلعي من الاكتئاب، لأني مش هينفع أتعب أكتر من كده أن ورايا بنتين بيتربوا، أتمنى الناس تسيبني في حالي واللي بيقول كلام مالوش لازمة كل واحد هيجيله يوم.

وتابعت: أنا بدعي على كل شخص اتكلم عليا إن ربنا يردلي حقي في الدنيا علشان يبقى عبرة، وفي كل حد شمت فيا إن جوزي اتاخد مني، بحق جاه النبي يتاخد جوزك منك منه بنفس الطريقة والإحساس.

واضافت: هو أنا مكتوب عليا الوحدة؟، الوحدة بقت من نصيبي وقسمتي، الناس تسيبني في حالي لأن عندي بنات بتتربى، وهتكبر وتشوف اللي بيتقال على والدتهم، مبقاش بعمل خير طول عمري وألاقي سيرة وحشة، ليه يتاخد عني انطباع مش أنا؟.

واختتمت أرملة إسماعيل الليثي: مش مقدرين المصيبة اللي أنا فيها، أيًا كان اللي حصل الواحدة متتمناش أبدًا أن جوزها يروح منها، محدش يتخيل أن جوزها يروح من حياتها للأبد، لحد دلوقتي البنات متعرفش حاجة هقولهم إيه؟، لحد دلوقتي مش مستوعبين أن رضا راح، أقولهم إيه عن أبوهم؟.