جاب ناس يتخانقوا قدام كباريه المعادي .. تفاصيل صادمة في أزمة عصام صاصا
ترامب: بيليه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم.. وكنت حريصا على متابعته وأنا شاب
اسم مسيحي في وظائف الأوقاف يثير جدلاً .. و«الوزارة» تحسم الجدل
40 ألف جنيه تشتري شبكة .. شعبة الذهب توجه نصيحة للمقبلين على الزواج
هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة
إنفانتينو: 104 مباريات في شهر.. و7 ملايين متفرج في الملاعب
ترامب يفوز بأول جائزة فيفا للسلام ويُشيد بالمبيعات القياسية لتذاكر مونديال 2026
انخفاض في درجات الحرارة .. الأرصاد تكشف حالة طقس السبت
موعد إعلان نتيجة الـ19 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب وإعادة إطسا بالفيوم
بجوائز 13 مليون جنيه.. الأوقاف تطلق المسابقة العالمية للقرآن الكريم .. غداً
قرعة كأس العالم 2026 تنطلق على أنغام نشيد نسخة 1990
رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة
تحقيقات وملفات

من البالطو الأبيض إلى أضواء الكباريه | قصة شروق مفجرة الجدل طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا

الدكتورة الراقصة شروق قاسم
الدكتورة الراقصة شروق قاسم
أحمد العيسوي

خلال الساعات الماضية، تحوّل اسم شروق قاسم إلى حديث السوشيال ميديا ومحركات البحث في مصر والعالم العربي، بعد أن تصدر اسمها قوائم الأكثر تداولاً بشكل لافت. قصة شروق ليست مجرد صعود لراقصة جديدة، بل هي حكاية تجمع بين مهنتين متناقضتين تمامًا.. طبيبة أسنان صباحًا… وراقصة شرقية ليلًا، مما أثار موجة واسعة من الجدل والتساؤلات حول اختياراتها وأسباب شهرتها السريعة.

من طب الأسنان إلى خشبة المسرح

بدأت شروق قاسم طريقها من بوابة الطب، حيث تخرجت في كلية طب الأسنان وعملت بالفعل في عيادات متخصصة. ورغم انخراطها في المهنة، بقي شغف الطفولة يلاحقها؛ فقد كانت محبة للرقص الشرقي منذ سنوات طويلة.

ومع مرور الوقت، بدأت تخوض التجربة في نطاق محدود داخل الأفراح والبارات، قبل أن تتلقى عرضًا للعمل في ملهى ليلي، الأمر الذي شكّل نقطة التحول الحقيقية في مسار حياتها. ورغم رفض أهلها في البداية، فإنها استطاعت إقناعهم، لتقرر السير في طريقين متوازيين.. طبيبة تعالج المرضى نهارًا… وراقصة تحيي الحفلات ليلًا.

صعود سريع وأجر مثير للجدل

الجدل الأكبر المحيط بشروق قاسم تمثل في الأجر الخيالي الذي تتقاضاه. فبحسب المعلومات المتداولة على مواقع التواصل، يصل أجرها في الساعة إلى نحو 50 ألف جنيه، أي ما يعادل أضعاف ما قد تتقاضاه كطبيبة خلال شهر كامل.

هذا الرقم اللافت فتح أبوابًا عديدة للجدل، خصوصًا بعدما بدأت شروق تحيي حفلات خارج مصر، في تركيا والأردن، ما منحها شهرة واسعة وساهم في رفع الطلب عليها بشكل كبير.

أسلوب فني يعيد زمن الرقص الكلاسيكي

تتبنى شروق المدرسة الكلاسيكية في الرقص الشرقي، وتحرص على تقديم عروض تمزج بين الأصالة والأداء التقليدي. كما تُشرف بنفسها على تصميم بدلاتها، وهو ما منحها طابعًا خاصًا ميزها عن غيرها.

ويرى بعض المتابعين أنها تسير على خطى الراحلة نعيمة عاكف في أنوثتها ورشاقتها وحضورها، وهو ما جعلها محط اهتمام عشاق هذا الفن.

عاصفة انتقادات.. وصمت لافت

ورغم الشهرة المتزايدة، لم تسلم شروق من الانتقادات الحادة. فبمجرد انتشار خبر عملها كراقصة، انهالت عليها التعليقات الغاضبة:

“إزاي دكتورة تعمل كده؟”
“إنتِ قدوة لبنات!”
“ده رقص جريء ومينفعش!”

لكن شروق لم ترد على أي من هذه الهجمات، ولم تُبد انزعاجًا، بل واصلت عملها بهدوء، وكأنها تؤمن بأن اختياراتها شخصية، وأن الهجوم لا يدفع فواتير ولا يوقف نجاحًا، وفق ما يتداوله البعض.

 

تظل حكاية شروق قاسم واحدة من أكثر القصص التي تشعل الجدل على السوشيال ميديا، فالبعض يرى أنها مجرد فتاة اختارت أن تعيش بطريقتها وتمارس شغفها بحرية، بينما يعتقد آخرون أن ما فعلته يصطدم تمامًا مع صورة الطبيب التي اعتاد عليها المجتمع. ومع اتساع دائرة الحديث عنها يومًا بعد يوم، يبدو أن اسم شروق لن يختفي قريبًا من النقاش العام، بل سيبقى حاضرًا كإحدى أكثر الشخصيات التي أثارت ضجة لافتة في الفترة الأخيرة.

