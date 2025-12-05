قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق لـ الدعم السريع على حادث معبر أدري الحدودي بين السودان وتشاد
جاب ناس يتخانقوا قدام كباريه المعادي .. تفاصيل صادمة في أزمة عصام صاصا
ترامب: بيليه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم.. وكنت حريصا على متابعته وأنا شاب
اسم مسيحي في وظائف الأوقاف يثير جدلاً .. و«الوزارة» تحسم الجدل
40 ألف جنيه تشتري شبكة .. شعبة الذهب توجه نصيحة للمقبلين على الزواج
هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة
إنفانتينو: 104 مباريات في شهر.. و7 ملايين متفرج في الملاعب
ترامب يفوز بأول جائزة فيفا للسلام ويُشيد بالمبيعات القياسية لتذاكر مونديال 2026
انخفاض في درجات الحرارة .. الأرصاد تكشف حالة طقس السبت
موعد إعلان نتيجة الـ19 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب وإعادة إطسا بالفيوم
بجوائز 13 مليون جنيه.. الأوقاف تطلق المسابقة العالمية للقرآن الكريم .. غداً
قرعة كأس العالم 2026 تنطلق على أنغام نشيد نسخة 1990
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قرعة كأس العالم 2026 تنطلق على أنغام نشيد نسخة 1990

بدأت قرعة كأس العالم لكرة القدم 2026 في موعدها اليوم الجمعة، رغم أن 42 منتخبا ضمنت تأهلها ستنتظر أكثر من ساعة لمعرفة منافسيها، فإنها ستنتظر 24 ساعة إضافية لمعرفة أماكن وتوقيت مبارياتها.


وكانت بداية الحدث في مركز كنيدي بواشنطن غير موفقة، إذ اضطر مئات الصحفيين للانتظار في طوابير وسط الثلوج لساعات، بينما أجرت فرق الأمن المزودة بالكلاب عمليات تفتيش دقيقة وفحص الحقائب والمعدات.


وانطلقت الحفلة الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش بعرض تمهيدي قبل القرعة، من المقرر أن يستمر ساعة، افتتحه مغني الأوبرا الشهير الإيطالي أندريا بوتشيلي بأداء النشيد الرسمي لكأس العالم إيطاليا 1990.


ومن المقرر أن يقدم جياني إنفانتينو رئيس الفيفا جائزة السلام الجديدة للرئيس دونالد ترامب، والمقدمة من الاتحاد الدولي للعبة، ومن المنتظر أن تقدم فرقة فيلدج بيبول عرضا أيضا، وسيبدأ توزيع المجموعات للبطولة الموسعة التي تضم 48 فريقا حوالي الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.


ويضمن نظام التصنيف الجديد أن المنتخبات الأربعة الأولى في العالم حاليا وهم: إسبانيا والأرجنتين حاملة اللقب وفرنسا وصيفتها في 2022 وإنجلترا، لن تتواجه حتى الدور قبل النهائي إذا تصدرت مجموعاتها.


وسيتم تقسيم الفرق 48، بما في ذلك ستة فرق ستتأهل عبر الملحق، إلى 12 مجموعة من أربعة فرق، لتنتج جدولا ضخما من 104 مباريات في 16 مدينة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.


وستكون الدول الثلاث المستضيفة في التصنيف الأول إلى جانب المنتخبات الأربعة المذكورة، إضافة إلى البرتغال والبرازيل وهولندا وبلجيكا وألمانيا.


أما التصنيف الرابع فيضم من سيشارك لأول مرة، مثل الرأس الأخضر وأوزبكستان والأردن وكوراساو، التي يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة فقط، لتصبح أصغر دولة تشارك في كأس العالم على الإطلاق.


وبعد تحديد المجموعات، ستعمل الفيفا على تحسين توزيع الملاعب ومواعيد انطلاق المباريات بما يتناسب مع الأسواق التلفزيونية العالمية.
وفي كثير من الحالات، سيؤدي ذلك إلى إقامة مباريات بعد الظهر في درجات حرارة مرتفعة، مع تكرار الحديث عن أولوية صحة اللاعبين كما حدث في نسخة 1994 عندما أقيم النهائي في باسادينا ظهرا في حرارة تجاوزت 38 درجة مئوية.
وسيتم الإعلان عن الملاعب ومواعيد المباريات في حدث عالمي آخر يوم السبت، لكن حتى ذلك سيكون عرضة للتعديل في مارس آذار بعد اكتمال المقاعد الستة عبر الملحق.

