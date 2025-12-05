قرعة كأس العالم 2026 تنطلق على أنغام نشيد نسخة 1990

بدأت قرعة كأس العالم لكرة القدم 2026 في موعدها اليوم الجمعة، رغم أن 42 منتخبا ضمنت تأهلها ستنتظر أكثر من ساعة لمعرفة منافسيها، فإنها ستنتظر 24 ساعة إضافية لمعرفة أماكن وتوقيت مبارياتها.



وكانت بداية الحدث في مركز كنيدي بواشنطن غير موفقة، إذ اضطر مئات الصحفيين للانتظار في طوابير وسط الثلوج لساعات، بينما أجرت فرق الأمن المزودة بالكلاب عمليات تفتيش دقيقة وفحص الحقائب والمعدات.



وانطلقت الحفلة الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش بعرض تمهيدي قبل القرعة، من المقرر أن يستمر ساعة، افتتحه مغني الأوبرا الشهير الإيطالي أندريا بوتشيلي بأداء النشيد الرسمي لكأس العالم إيطاليا 1990.



ومن المقرر أن يقدم جياني إنفانتينو رئيس الفيفا جائزة السلام الجديدة للرئيس دونالد ترامب، والمقدمة من الاتحاد الدولي للعبة، ومن المنتظر أن تقدم فرقة فيلدج بيبول عرضا أيضا، وسيبدأ توزيع المجموعات للبطولة الموسعة التي تضم 48 فريقا حوالي الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.



ويضمن نظام التصنيف الجديد أن المنتخبات الأربعة الأولى في العالم حاليا وهم: إسبانيا والأرجنتين حاملة اللقب وفرنسا وصيفتها في 2022 وإنجلترا، لن تتواجه حتى الدور قبل النهائي إذا تصدرت مجموعاتها.



وسيتم تقسيم الفرق 48، بما في ذلك ستة فرق ستتأهل عبر الملحق، إلى 12 مجموعة من أربعة فرق، لتنتج جدولا ضخما من 104 مباريات في 16 مدينة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وستكون الدول الثلاث المستضيفة في التصنيف الأول إلى جانب المنتخبات الأربعة المذكورة، إضافة إلى البرتغال والبرازيل وهولندا وبلجيكا وألمانيا.



أما التصنيف الرابع فيضم من سيشارك لأول مرة، مثل الرأس الأخضر وأوزبكستان والأردن وكوراساو، التي يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة فقط، لتصبح أصغر دولة تشارك في كأس العالم على الإطلاق.



وبعد تحديد المجموعات، ستعمل الفيفا على تحسين توزيع الملاعب ومواعيد انطلاق المباريات بما يتناسب مع الأسواق التلفزيونية العالمية.

وفي كثير من الحالات، سيؤدي ذلك إلى إقامة مباريات بعد الظهر في درجات حرارة مرتفعة، مع تكرار الحديث عن أولوية صحة اللاعبين كما حدث في نسخة 1994 عندما أقيم النهائي في باسادينا ظهرا في حرارة تجاوزت 38 درجة مئوية.

وسيتم الإعلان عن الملاعب ومواعيد المباريات في حدث عالمي آخر يوم السبت، لكن حتى ذلك سيكون عرضة للتعديل في مارس آذار بعد اكتمال المقاعد الستة عبر الملحق.