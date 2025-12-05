قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرعة كأس العالم 2026 .. المكسيك وكندا والولايات المتحدة تتصدر

ترامب وإنفانتينو
ترامب وإنفانتينو
حمزة شعيب

شهد مركز "جون كينيدي للفنون" في العاصمة الأمريكية واشنطن إقامة مراسم قرعة كأس العالم 2026، والتي أسفرت عن توزيع المنتخبات المستضيفة الثلاثة على مجموعات مختلفة؛ حيث جاء المنتخب المكسيكي على رأس المجموعة الأولى، فيما تواجدت كندا في المجموعة الثانية، بينما وقع المنتخب الأمريكي في صدارة المجموعة الرابعة.

وتعد النسخة المقبلة من البطولة حدثًا استثنائيًا في تاريخ المونديال، كونها المرة الأولى التي يشارك فيها 48 منتخبًا، في نسخة تُعد الأضخم منذ تأسيس البطولة.

خريطة الملاعب ومواعيد المباريات

أعلن المنظمون أن ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي سيستضيف مباراة الافتتاح يوم 11 يونيو، بينما تُقام المباراة النهائية على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي في 19 يوليو.
كما ستُجرى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب هارد روك في ميامي.

وفي سياق متصل، أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر حساباته الرسمية توزيع المباريات بين الدول الثلاث المستضيفة على النحو التالي:

كندا — 13 مباراة

  • 7 مباريات في فانكوفر
  • 6 مباريات في تورنتو

المكسيك — 13 مباراة

  • 5 مباريات في مكسيكو سيتي
  • 4 مباريات في جوادالاخارا
  • 4 مباريات في مونتيري

الولايات المتحدة — 78 مباراة

  • 6 مباريات في سياتل
  • 6 في سان فرانسيسكو
  • 8 في لوس أنجيليس
  • 7 في هيوستون
  • 9 في دالاس
  • 6 في كانساس سيتي
  • 8 في أتلانتا
  • 7 في ميامي
  • 7 في بوسطن
  • 6 في فيلادلفيا
  • 8 في نيوجيرسي ونيويورك

وبهذا التوزيع، تكون الولايات المتحدة صاحبة النصيب الأكبر من المباريات، بما يعكس حجم البنية التحتية الجاهزة لاستضافة هذا الحدث العالمي.

