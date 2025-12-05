قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيناريوهات تأهل منتخب مصر لأدوار متقدمة في بطولة كأس العالم 2026
وزير الأوقاف يشيد بالمتسابق محمد القلاجي: قريبًا سنقدّمه هدية للعالم الإسلامي
مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم
السعودية تتقدم على جزر القمر وتقترب من عبور دور المجموعات في كأس العرب
البداية مع بجيكا.. ترتيب مباريات مصر في كأس العالم 2026
قرعة كأس العالم .. التفاصيل الكاملة لفرق مجموعات مونديال 2026
كل الدعم لتمثيل مصر .. وزير الرياضة يجري مكالمة فيديو مع البطل الأولمبي محمد إبراهيم كيشو لإنهاء أزمته
مؤسسة أبو العينين الخيرية تشارك بفعاليات الاحتفال بيوم التطوع العالمي
القبض على سائق تحرش بطالبة ثانوي خلال توصيلها في الدقهلية
مصطفى بكري: الرئيس السيسي يتابع بنفسه مواقع التواصل
وزير الأوقاف لمتسابق بدولة التلاوة: نسعد بيك كشمس من شموس التلاوة| بث مباشر
سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية 5-12-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

للقلب والعظام .. تعرف على فوائد تناول التمر بشكل يومي

فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا
فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا
آية التيجي

كشف خبراء الصحة عن أهمية تناول التمر بشكل يومي، نظرًا لاحتوائه على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجسم. 

فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا

وأشار خبراء الصحة، إلى أن التمر يعد غذاءً متكاملاً يعزز صحة القلب والعظام ويحسن الهضم ويزيد الطاقة، مما يجعله من الأطعمة الأساسية التي ينصح بإدراجها ضمن النظام الغذائي اليومي.

وكشف موقع Medical News Today، وHealthline، وWebMD عن فوائد تناول التمر يوميا للجسم، وتشمل :

ـ تعزيز صحة القلب:
أن التمر غني بالبوتاسيوم والألياف، ما يساعد على خفض ضغط الدم وتنظيم معدل ضربات القلب، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا

ـ تقوية العظام والوقاية من الهشاشة:
ويحتوي التمر على معادن مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي عناصر تساعد على بناء العظام وتقويتها وتقليل خطر الهشاشة.

ـ تحسين الهضم وعلاج الإمساك:
والتمر مصدر ممتاز للألياف الطبيعية التي تعمل على تحسين حركة الأمعاء، وتخفيف الإمساك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا

ـ زيادة الطاقة وتحسين النشاط اليومي:
توضح تقارير أجنبية أن التمر يحتوي على سكريات طبيعية سريعة الامتصاص مثل الفركتوز والجلوكوز، مما يجعله مصدرًا مثاليًا للطاقة الفورية.

ـ تقليل الالتهابات ودعم صحة الدماغ:
ومضادات الأكسدة الموجودة في التمر، مثل الفلافونويد، قد تساعد في تقليل الالتهابات وتحسين وظائف الدماغ والذاكرة.

فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا

ـ تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض:
يساعد التمر في رفع مناعة الجسم بفضل احتوائه على مضادات أكسدة قوية تحمي الخلايا من التلف.

ـ تنظيم مستويات السكر في الدم:
رغم طعمه الحلو، إلا أن التمر يحتوي على ألياف تساعد في إبطاء امتصاص السكر، مما يساعد على استقرار مستوى الجلوكوز في الدم عند تناوله باعتدال.

فوائد التمر صحة القلب تقوية العظام فوائد التمر للجسم الهضم الطاقة الطبيعية مضادات الأكسدة النظام الغذائي الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

جورج كلوني وزوجته أمل

جورج كلوني يعترف: زوجتي شاركت في صياغة «دستور الإخوان» لعام 2012

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

الذهب

هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة

ترشيحاتنا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

بالصور

طريقة عمل صينية سمك دنيس بالزعتر والليمون

طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون
طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون
طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون

للقلب والعظام .. تعرف على فوائد تناول التمر بشكل يومي

فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا
فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا
فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا

7 علامات لـ التفكير المفرط والقلق المستمر | تفاصيل

علامات اضطراب القلق المزمن
علامات اضطراب القلق المزمن
علامات اضطراب القلق المزمن

أضرار خفية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة.. لن تتوقعينها

أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة
أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة
أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة

فيديو

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد