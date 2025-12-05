للقلب والعظام .. تعرف على فوائد تناول التمر بشكل يومي

كشف خبراء الصحة عن أهمية تناول التمر بشكل يومي، نظرًا لاحتوائه على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجسم.

فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا

وأشار خبراء الصحة، إلى أن التمر يعد غذاءً متكاملاً يعزز صحة القلب والعظام ويحسن الهضم ويزيد الطاقة، مما يجعله من الأطعمة الأساسية التي ينصح بإدراجها ضمن النظام الغذائي اليومي.

وكشف موقع Medical News Today، وHealthline، وWebMD عن فوائد تناول التمر يوميا للجسم، وتشمل :

ـ تعزيز صحة القلب:

أن التمر غني بالبوتاسيوم والألياف، ما يساعد على خفض ضغط الدم وتنظيم معدل ضربات القلب، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ـ تقوية العظام والوقاية من الهشاشة:

ويحتوي التمر على معادن مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي عناصر تساعد على بناء العظام وتقويتها وتقليل خطر الهشاشة.

ـ تحسين الهضم وعلاج الإمساك:

والتمر مصدر ممتاز للألياف الطبيعية التي تعمل على تحسين حركة الأمعاء، وتخفيف الإمساك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

ـ زيادة الطاقة وتحسين النشاط اليومي:

توضح تقارير أجنبية أن التمر يحتوي على سكريات طبيعية سريعة الامتصاص مثل الفركتوز والجلوكوز، مما يجعله مصدرًا مثاليًا للطاقة الفورية.

ـ تقليل الالتهابات ودعم صحة الدماغ:

ومضادات الأكسدة الموجودة في التمر، مثل الفلافونويد، قد تساعد في تقليل الالتهابات وتحسين وظائف الدماغ والذاكرة.

ـ تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض:

يساعد التمر في رفع مناعة الجسم بفضل احتوائه على مضادات أكسدة قوية تحمي الخلايا من التلف.

ـ تنظيم مستويات السكر في الدم:

رغم طعمه الحلو، إلا أن التمر يحتوي على ألياف تساعد في إبطاء امتصاص السكر، مما يساعد على استقرار مستوى الجلوكوز في الدم عند تناوله باعتدال.