مباريات قوية للعرب ومتوازنة لمصر.. نتائج قرعة كأس العالم

شهدت قرعة كأس العالم 2026 والذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك مباريات قوية وهامة.

جاءت قرعة كأس العالم، خلال حفل مركز «كينيدي» في حدث رياضي عالمي شهد حضور عدد كبير من المسؤولين والشخصيات البارزة، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

نتائج قرعة كأس العالم كالتالي:

المجموعة الأولى: المكسيك – جنوب إفريقيا - كوريا الجنوبية – (الفائز من الدنمارك ومقدونيا الشمالية والتشيك وأيرلندا)

المجموعة الثانية: كندا – (الفائز من إيطاليا وإيرلندا الشمالية وويلز والبوسنة والهرسك) قطر - سويسرا.

المجموعة الثالثة: البرازيل – المغرب - هايتي – اسكتلندا.

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة الأمريكية – باراجوي - أستراليا – (الفائز من تركيا ورومانيا وكوسوفو وسلوفاكيا).

المجموعة الخامسة: ألمانيا - كوراساو - كوت ديفوار - الإكوادور.

المجموعة السادسة: هولندا – اليابان - (الفائز من أوكرانيا والسويد وبولندا وألبانيا) - تونس.

المجموعة السابعة: بلجيكا - مصر - إيران – نيوزلندا.

المجموعة الثامنة: إسبانيا – الرأس الأخضر- السعودية - أوروجواي.

المجموعة التاسعة: فرنسا – السنغال – الفائز من (العراق - بولوفيا- سورينام) - النرويج.

المجموعة العاشرة: الأرجنتين – الجزائر - النمسا – الأردن.

المجموعة الحادية عشر: البرتغال – (الفائز من كاليدونا وجامايكا والكونغو الديمقراطية) - أوزبكستان - كولومبيا.

المجموعة الثانية عشر: إنجلترا – كرواتيا – غانا - بنما.

مونديال جديد

تتميز نسخة 2026 من كأس العالم بكونها الأولى التي تُقام في ثلاث دول مجتمعة: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك، كما أنها النسخة الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخبًا، في خطوة تمثل توسعًا كبيرًا في خارطة المنافسات الدولية.

سبعة منتخبات عربية في النهائيات والعراق يترقب

شهدت التصفيات تأهلًا عربيًا لافتًا، تمثل في وصول السعودية والأردن وقطر ومصر وتونس والجزائر والمغرب إلى النهائيات، بينما يستعد المنتخب العراقي لخوض الملحق العالمي في مارس المقبل، على أمل انتزاع المقعد العربي الثامن.

آلية توزيع المنتخبات في القرعة

تُقسَّم المنتخبات الـ48 المشاركة إلى أربعة مستويات، يحتوي كل مستوى على 12 منتخبًا، ويشترط "فيفا" أن تضم كل مجموعة فريقًا من كل مستوى، مع استبعاد تكرار منتخبات من القارة نفسها داخل المجموعة، باستثناء أوروبا التي تشارك بـ16 منتخبًا، مما يسمح بوجود منتخبين أوروبيين في المجموعة الواحدة.

ويشمل المستوى الأول المنتخبات الثلاثة المضيفة، إضافة إلى أفضل تسعة منتخبات في تصنيف "فيفا" لشهر نوفمبر 2025، بينما تتوزع بقية المنتخبات على المستويات الأخرى، ويضم المستوى الرابع المنتخبات الصاعدة من الملحقين الأوروبي والعالمي.

ولمزيد من التوازن، وضع "فيفا" إسبانيا والأرجنتين في مسارين مختلفين حتى نصف النهائي، بحيث لا يتواجه المنتخبان الأعلى تصنيفًا قبل المباراة النهائية.

التصنيفات الرسمية للقرعة

المستوى الأول:

أمريكا – المكسيك – كندا – إسبانيا – الأرجنتين – فرنسا – إنجلترا – البرازيل – البرتغال – هولندا – بلجيكا – ألمانيا.

المستوى الثاني:

كرواتيا – المغرب – كولومبيا – أوروغواي – سويسرا – اليابان – السنغال – إيران – كوريا الجنوبية – الإكوادور – النمسا – أستراليا.

المستوى الثالث:

النرويج – بنما – مصر – الجزائر – اسكتلندا – باراغواي – تونس – كوت ديفوار – أوزبكستان – قطر – السعودية – جنوب أفريقيا.

المستوى الرابع:

الأردن – كاب فيردي – غانا – كوراساو – هايتي – نيوزيلندا – الفائز بملحق أوروبا A – الفائز بملحق أوروبا B – الفائز بملحق أوروبا C – الفائز بملحق أوروبا D – الفائز بالملحق العالمي 1 – الفائز بالملحق العالمي 2.