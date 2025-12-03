كيف تتعامل مع السخونية عند الأطفال؟.. خطوات سريعة وآمنة لخفض الحرارة

تعد السخونية عند الأطفال واحدة من أكثر الحالات المقلقة للأمهات، خاصة عند ارتفاعها المفاجئ ليلاً أو عدم استجابة الجسم بسرعة لتخفيف الحرارة.

أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل

ورغم أن الحمى ليست مرضًا بحد ذاتها، بل مجرد علامة على مقاومة الجسم للعدوى، فإن التعامل الصحيح مع السخونية يحمي الطفل من المضاعفات المحتملة، وفقًا لموقع «verywell health».

ويبحث الكثير من الأمهات عن أسرع الطرق لخفض حرارة الطفل في المنزل، والإسعافات الأولية الضرورية، ومتى يجب التوجه للطوارئ.

ويؤكد أطباء الأطفال أن الطريقة الأكثر أمانًا وسرعة تشمل 3 خطوات متوازية:

ـ إعطاء خافض حرارة مناسب لسن ووزن الطفل:

الباراسيتامول (Paracetamol): للأطفال فوق 3 شهور، يبدأ مفعوله خلال 40 دقيقة.

الإيبوبروفين (Ibuprofen): للأطفال فوق 6 شهور، يبدأ مفعوله خلال 20–30 دقيقة.

يمنع إعطاء الأسبرين للأطفال تمامًا لأنه قد يسبب متلازمة راي.

لا يُستخدم الإيبوبروفين للأطفال المصابين بالجفاف، القيء المستمر، أو مشاكل في الكلى.

ـ خفض الحرارة بوسائل منزلية:

خلع الملابس الثقيلة وارتداء ملابس قطنية خفيفة.

وضع كمادات فاترة على الجبهة وتحت الإبطين والفخذ.

تهوية الغرفة جيدًا دون تعريض الطفل لتيار هواء مباشر.

ـ الترطيب المستمر:

إعطاء الطفل ماء، محلول إماهة، أو رضاعة أكثر للرضع، لأن الجفاف يزيد من ارتفاع الحرارة ويفاقم الأعراض.

ماذا أفعل إذا لم تنخفض الحرارة؟

ـ التأكد من إعطاء الجرعة الصحيحة بحسب وزن الطفل وليس العمر فقط.

ـ الاستمرار في الكمادات الفاترة وتهوية الغرفة جيدًا.

ـ بعد 4–6 ساعات، يمكن إعطاء الجرعة التالية إذا أوصى الطبيب، مع تجنب خلط أكثر من دوائين خافضي حرارة دون إشراف طبي.

الإسعافات الأولية للسخونية الشديدة

وعند وصول حرارة الطفل إلى 39.5–40 درجة مئوية أو ظهور علامات التعب الشديد:

ـ تخفيف الملابس تمامًا وترك الطفل بملابس خفيفة.

ـ وضع الطفل في غرفة بدرجة حرارة معتدلة (22–24 درجة).

ـ وضع كمادات ماء فاتر على الرأس والرقبة وتحت الإبط والفخذ.

ـ إعطاء خافض الحرارة المناسب للوزن فورًا.

ـ ترطيب الطفل بشكل متكرر بماء أو محلول إماهة.

وتعتمد سلامة الأطفال عند ارتفاع الحرارة على التدخل السريع باستخدام خافض حرارة مناسب، وسائل منزلية لخفض الحرارة، والترطيب المستمر. معرفة علامات الخطر ومتى يجب التوجه للطوارئ تساعد الأمهات على حماية أطفالهن وتجنب المضاعفات.