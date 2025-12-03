قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة منتخب مصر والكويت | رسائل تحفيزية ونقد لاذع.. بشير التابعي يفجّر تصريحات قوية بعد التعادل
كيف تتعامل مع السخونية عند الأطفال؟.. خطوات سريعة وآمنة لخفض الحرارة
نتيجة منتخب مصر والكويت .. «عبدالجليل» يُهاجم الفراعنة: اللاعبون «مبطّلين كورة» والتعادل مُحبط
لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف
دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور
ساعات تفصل سوهاج عن انطلاق الانتخابات.. 550 مقرًا انتخابيًا لاستقبال أكثر من 3 ملايين ناخب
123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر
خبيرة طاقة تحذّر: أكثر من شباك في أوضة واحدة يؤدي للانفصال أو تعدّد الزواج | فيديو
إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك
نتيجة منتخب مصر والكويت .. «شبانة»: الاستهتار وغياب الانضباط وراء التعادل
لن نتخذ جانبًا بين اليابان والصين.. رئيس كوريا الجنوبية: أشعر بضرورة الاعتذار إلى كوريا الشمالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كيف تتعامل مع السخونية عند الأطفال؟.. خطوات سريعة وآمنة لخفض الحرارة

أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
آية التيجي

تعد السخونية عند الأطفال واحدة من أكثر الحالات المقلقة للأمهات، خاصة عند ارتفاعها المفاجئ ليلاً أو عدم استجابة الجسم بسرعة لتخفيف الحرارة. 

أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل

ورغم أن الحمى ليست مرضًا بحد ذاتها، بل مجرد علامة على مقاومة الجسم للعدوى، فإن التعامل الصحيح مع السخونية يحمي الطفل من المضاعفات المحتملة، وفقًا لموقع «verywell health».

ويبحث الكثير من الأمهات عن أسرع الطرق لخفض حرارة الطفل في المنزل، والإسعافات الأولية الضرورية، ومتى يجب التوجه للطوارئ.

ويؤكد أطباء الأطفال أن الطريقة الأكثر أمانًا وسرعة تشمل 3 خطوات متوازية:

أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل

ـ إعطاء خافض حرارة مناسب لسن ووزن الطفل:

الباراسيتامول (Paracetamol): للأطفال فوق 3 شهور، يبدأ مفعوله خلال 40 دقيقة.

الإيبوبروفين (Ibuprofen): للأطفال فوق 6 شهور، يبدأ مفعوله خلال 20–30 دقيقة.

يمنع إعطاء الأسبرين للأطفال تمامًا لأنه قد يسبب متلازمة راي.

لا يُستخدم الإيبوبروفين للأطفال المصابين بالجفاف، القيء المستمر، أو مشاكل في الكلى.

أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل

ـ خفض الحرارة بوسائل منزلية:

خلع الملابس الثقيلة وارتداء ملابس قطنية خفيفة.

وضع كمادات فاترة على الجبهة وتحت الإبطين والفخذ.

تهوية الغرفة جيدًا دون تعريض الطفل لتيار هواء مباشر.

ـ الترطيب المستمر:

إعطاء الطفل ماء، محلول إماهة، أو رضاعة أكثر للرضع، لأن الجفاف يزيد من ارتفاع الحرارة ويفاقم الأعراض.

أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل

ماذا أفعل إذا لم تنخفض الحرارة؟

ـ التأكد من إعطاء الجرعة الصحيحة بحسب وزن الطفل وليس العمر فقط.

ـ الاستمرار في الكمادات الفاترة وتهوية الغرفة جيدًا.

ـ بعد 4–6 ساعات، يمكن إعطاء الجرعة التالية إذا أوصى الطبيب، مع تجنب خلط أكثر من دوائين خافضي حرارة دون إشراف طبي.

أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل

الإسعافات الأولية للسخونية الشديدة

وعند وصول حرارة الطفل إلى 39.5–40 درجة مئوية أو ظهور علامات التعب الشديد:

ـ تخفيف الملابس تمامًا وترك الطفل بملابس خفيفة.

ـ وضع الطفل في غرفة بدرجة حرارة معتدلة (22–24 درجة).

ـ وضع كمادات ماء فاتر على الرأس والرقبة وتحت الإبط والفخذ.

ـ إعطاء خافض الحرارة المناسب للوزن فورًا.

أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل

ـ ترطيب الطفل بشكل متكرر بماء أو محلول إماهة.

وتعتمد سلامة الأطفال عند ارتفاع الحرارة على التدخل السريع باستخدام خافض حرارة مناسب، وسائل منزلية لخفض الحرارة، والترطيب المستمر. معرفة علامات الخطر ومتى يجب التوجه للطوارئ تساعد الأمهات على حماية أطفالهن وتجنب المضاعفات.

السخونة عند الأطفال خافض حرارة الأطفال خفض حرارة الطفل بسرعة إسعافات أولية للحمى عند الأطفال باراسيتامول للأطفال الإيبوبروفين للأطفال علاج الحمى عند الأطفال ارتفاع حرارة الأطفال نصائح الأمهات للأطفال المرضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أنا اللي طلبت الطلاق.. أحمد فهمي يعتذر لـ هنا الزاهد

الطبيب محمد المغربي

من لقب استشاري إلى طلاق وانهيار علاقات عاطفية .. أزمة الطبيب محمد المغربي تضرب السوشيال ميديا

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

جانب من الفيديو المتداول

استدرج الفتيات مقابل مبالغ مالية وتحرش بهن في محيط الجامعة بسوهاج الجديدة.. القصة الكاملة

السباحة

نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

ترشيحاتنا

أرشيفية

الاحتلال الإسرائيلي يخطط لهدم منازل فلسطينية لشق مسار جدار عازل في الأغوار

مصر تسترد قطعتين أثريتين من بلجيكا

مصر تسترد قطعتين أثريتين من بلجيكا

اليوم الوطني الإماراتي

فنون وألعاب نارية بكورنيش أبو ظبي احتفالا بـ العيد الوطني للإمارات .. صور

بالصور

كيف تتعامل مع السخونية عند الأطفال؟.. خطوات سريعة وآمنة لخفض الحرارة

أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل

مشروبات طبيعية باللون الأحمر تخفّض الكوليسترول الضار .. لتعزيز صحة القلب

ـ عصير التوت البري:
ـ عصير التوت البري:
ـ عصير التوت البري:

مصر ترفع مكانتها الصناعية.. تعاون «العربية للتصنيع» مع «داسو» الفرنسية و«شادو وينجز» الصينية في قلب «إيديكس2025».. صور

جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025

ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد
ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد
ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

فيديو

جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية

أبرزهم لوكهيد مارتن وبوينج وشيلد| الولايات المتحدة تشارك بـ 23 شركة عالمية في معرض إيديكس 2025.. فيديو وصور

الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT

أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد