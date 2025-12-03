إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

تحدّث الإعلامي محمد شبانة عن الجدل الدائر بشأن عدم ظهور مارسيل كولر، المدير الفني السابق للأهلي، في البرامج الرياضية، مقارنةً بظهور فيريرا، مدرب الزمالك السابق، مؤكدًا أن الظروف تختلف تمامًا بين الطرفين.

وقال «شبانة»، خلال تصريحاته في برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة CBC، إن البعض يتساءل عن سبب استضافة فيريرا وعدم استضافة كولر في وسائل الإعلام.

وتابع: “كولر” رحل عن الأهلي دون أي أزمة أو مشاكل، وبالتالي لا توجد قصة إعلامية كبيرة تدفعه للظهور، على عكس فيريرا، الذي ما زالت لديه أزمة مالية مع نادي الزمالك، وهو ما يجعل حديثه محل اهتمام.

وأضاف «شبانة» أن «كولر» إذا ظهر إعلاميًا سيتحدث بشكل إيجابي عن النادي الأهلي، بينما وضع فيريرا مختلف لأنه غادر الزمالك بعد خلافات ومطالبات مالية.

وعلّق شبانة» على تصريحات المدرب أيمن الرمادي، قائلًا إنه مدرب كبير ومحترم، لكن من الواضح أنه "يتمحك" في الزمالك من خلال تصريحاته الأخيرة وانتقاده لفيريرا.

وأشار إلى أن "الرمادي" كشف بنفسه العديد من الكواليس داخل الزمالك في منشوره الخاص بانتقاد المدرب البلجيكي، رغم أنه يقود حاليًا أحد فرق الدوري المصري.