قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زينة: لو ممثل أو مخرج عملوا حاجات ضايقتني مستحيل أشتغل معاهم تاني
هالاند يدخل التاريخ بهدفه رقم 100 في البريميرليج
صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور
وزير البترول يبحث الشراكة وتبادل الخبرات مع نيجيريا فى التعدين
طقس بارد في الصباح .. والأرصاد: استمرار الأمطار على هذه المناطق
خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة
التضامن: اعتماد شهادة محو أمية للإعاقة الذهنية والسمعية
أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب
الدوري السعودي يعود لملاحقة محمد صلاح .. صفقة الـ500 مليون تعود للحياة
نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه
عرضة للهجوم .. ترامب يهدد الدول المتورطة في تهريب المخدرات لأمريكا
عطل فني بالخط الثاني للمترو يؤثر على الحركة بالاتجاهين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طرق تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك .. خطوة بخطوة

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
محمد صبيح

ناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة اتباع خطوات محددة عند التقدم بشكاوى تتعلق بالخدمات أو المنتجات، مع توفير وسائل متعددة تتيح سهولة التواصل وسرعة الاستجابة.

ابدأ بالتواصل الودي مع جهة الشراء

وجه الجهاز رسالة مباشرة للمستهلكين، دعاهم فيها إلى محاولة حل الشكوى وديًا مع الجهة البائعة في البداية، حيث تُعتبر هذه الخطوة هي الأسهل والأسرع للوصول إلى حل مرضٍ للطرفين. 

وفي حالة عدم التوصل إلى تسوية، يُنصح بالتوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك للمساعدة في إيجاد حل قبل تصعيد الشكوى إلى الجهاز رسميًا.

طرق تقديم الشكاوى لجهاز حماية المستهلك

يوفر جهاز حماية المستهلك عدة قنوات تتيح للمواطنين تقديم الشكاوى بسهولة ويسر، وتأتي هذه الوسائل كالتالي:

الاتصال بالخط الساخن 19588 من خلال أي خط أرضي.

إرسال الشكاوى عبر تطبيق واتساب على الرقم 01577779999.

التقديم الإلكتروني للشكاوى من خلال الموقع الرسمي للجهاز.

تحميل تطبيق حماية المستهلك عبر الهاتف المحمول على:

نظام أندرويد (Google Play

نظام آيفون (App Store)

الإرسال عبر الفاكس على رقم 0233055753.

التوجه المباشر إلى مقر الجهاز سواء في:

96 شارع أحمد عرابي – المهندسين.

أو 115 ب القرية الذكية.

أوراق ومستندات ضرورية لقبول الشكوى

شدد الجهاز على ضرورة إرفاق صورة من فاتورة الشراء مع الشكوى، بالإضافة إلى أي مستندات تتعلق بالمنتج أو الخدمة محل النزاع. 

كما يجب أن تحتوي المستندات على بيانات واضحة تخص الشاكي، أو رقم الشكوى إذا كان قد تم تسجيلها مسبقًا، ويمكن إرسال هذه الوثائق عبر رقم واتساب 01281661882 لتسهيل الإجراءات.

حماية المستهلك تقديم شكوى لحماية المستهلك المنتجات خطوات تقديم شكوى لحماية المستهلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أنا اللي طلبت الطلاق.. أحمد فهمي يعتذر لـ هنا الزاهد

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فصل معلم بمدرسة في السويس لقيامه بتقبيل تلميذ ابتدائي بطريقة غير لائقة

عبوة زيت جديدة في التموين

بعد طرح عبوة جديدة.. كم زجاجة زيت للفرد على التموين؟

زيادة المعاشات

الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة

ترشيحاتنا

منتخب مصر

شبانة: الاستهتار وغياب الانضباط وراء تعادل مصر مع الكويت

يوسف محمد لاعب نادي الزهور

اتحاد السباحة ينعى لاعب الزهور ويعلن الحداد 3 أيام

مصطفي يحيي

الدكش يكشف كواليس مشادة شريف مع حلمي طولان و تسديدة قفشة ركلة الجزاء

بالصور

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات
المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات
المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب

سرطان المعدة
سرطان المعدة
سرطان المعدة

لنشات بحرية مسيرة وفرقاطات وربات قتالية.. حضور قوي لجهاز الصناعات والخدمات البحرية بمعرض إيديكس 2025| صور

اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001
اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001
اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001

شيري تيجو 9 تخضع لاختبارات أمان قاسية تشمل انقلابا كاملا بزاوية 180 درجة

 Tiggo 9
 Tiggo 9
 Tiggo 9

فيديو

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المدرعة تمساح 1

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

منظومة حارس 2

حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: جيل Z .. إلى أين يقود أفريقيا ؟

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

المزيد