قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور
وزير البترول يبحث الشراكة وتبادل الخبرات مع نيجيريا فى التعدين
طقس بارد في الصباح .. والأرصاد: استمرار الأمطار على هذه المناطق
خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة
التضامن: اعتماد شهادة محو أمية للإعاقة الذهنية والسمعية
أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب
الدوري السعودي يعود لملاحقة محمد صلاح .. صفقة الـ500 مليون تعود للحياة
نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه
عرضة للهجوم .. ترامب يهدد الدول المتورطة في تهريب المخدرات لأمريكا
عطل فني بالخط الثاني للمترو يؤثر على الحركة بالاتجاهين
تخلى عن جزء من مكاسبه.. تراجع سعر الذهب في الأسواق
حادث غير أخلاقي جديد ضد أطفال في مدرسة دولية بالإسكندرية | تفاصيل صادمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حماية المستهلك يواصل استمرار الرصد الإلكتروني لضبط العروض الوهمية والمضللة

حماية المستهلك
حماية المستهلك
محمد صبيح

وجه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات الرقابية الميدانية وتفعيل منظومة الرصد الإلكتروني لمتابعة حركة الأسواق ومنصات التجارة الإلكترونية، للتأكد من التزام الشركات والمتاجر بالشفافية الكاملة في العروض والتخفيضات المعلنة، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون مع أي ممارسات خادعة أو مضللة، وأن العقوبات قد تصل إلى مليوني جنيه وفقًا للقانون.

رصد إلكتروني للعروض والإعلانات

وأوضح السجيني أن الجهاز يتابع كافة الإعلانات والعروض الترويجية من خلال “إدارة المرصد الإعلاني والإعلانات المضللة”، سواء عبر منصات التجارة الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة، للتأكد من مصداقية نسب الخصم والإفصاح الحقيقي عن طبيعة السلع والخدمات، تنفيذًا للقواعد المنظمة لحماية المستهلك.

وشدد على أن الجهاز سيتصدى بحزم لأي خلط أو تضليل يؤثر على قرارات الشراء لدى المستهلكين، مؤكدًا إلزام الموردين والمعلنين بالإفصاح الواضح عن الأسعار الفعلية قبل وبعد الخصم.

ضوابط صارمة لموسم التخفيضات

وأشار رئيس الجهاز إلى أن حماية المستهلك وضعت ضوابط واضحة لموسم التخفيضات، تشمل:

إعلان السعر قبل وبعد التخفيض بصورة واضحة ومقروءة.

بيان نسبة الخصم الحقيقية دون مبالغة أو خداع.

الإفصاح عن أي شروط أو قيود تخص العروض.

منع الإعلان عن خصومات وهمية أو على سلع رُفعت أسعارها مسبقًا.

وأكد السجيني إلزام الشركات بإصدار فاتورة معتمدة تتضمن السعرين قبل وبعد الخصم ونسبة التخفيض الفعلية، بما يعزز حق المستهلك في المقارنة واتخاذ قرار شراء واعٍ.

رقابة مشددة على المسابقات والعروض الترويجية

ولفت السجيني إلى أن الرقابة تشمل أيضًا المسابقات التي تُطلقها الشركات في موسم التخفيضات، باعتبارها نشاطًا خاضعًا لضوابط حماية المستهلك، مشددًا على ضرورة إعلان شروط المشاركة والجوائز ومدة المسابقة وطريقة اختيار الفائزين بشكل واضح، ومنع استخدام عبارات توهم المستهلكين بجوائز غير حقيقية.

وأكد أن الجهاز يحظر تنظيم مسابقات دون إخطار مسبق أو الحصول على الموافقات اللازمة، وأنه سيتخذ إجراءات فورية ضد أي مسابقات وهمية أو مضللة أو لا تُنفذ بشفافية، حمايةً لحقوق المستهلكين وبياناتهم الشخصية.

غرفة عمليات مركزية ورقابة لحظية

وكشف السجيني عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالجهاز لمتابعة الأسواق والإعلانات والعروض الترويجية بالتنسيق مع الأفرع الإقليمية، بما يضمن التعامل السريع مع البلاغات والمخالفات ميدانيًا أو إلكترونيًا.

كما تتابع الغرفة مؤشرات الشكاوى اليومية وتحليلها لحظيًا، لضمان التدخل الفوري تجاه أي ممارسات استغلالية أو غير مشروعة.

تنشيط التجارة ودعم المنافسة

وأشار رئيس الجهاز إلى أن موسم التخفيضات يمثل أداة مهمة لتنشيط التجارة الداخلية وتحريك المبيعات، من خلال زيادة الإقبال الشرائي وتحفيز المنافسة بين الشركات، بما يحقق التوازن بين مصالح التجار والمستهلكين، ويسهم في استقرار الأسواق وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

واختتم السجيني بأن دور الجهاز لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يمتد إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة، وخلق بيئة تجارية آمنة تحمي حقوق المستهلكين، في إطار استراتيجية الدولة لدعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

حماية المستهلك الحملات الرقابية التخفيضات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أنا اللي طلبت الطلاق.. أحمد فهمي يعتذر لـ هنا الزاهد

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فصل معلم بمدرسة في السويس لقيامه بتقبيل تلميذ ابتدائي بطريقة غير لائقة

عبوة زيت جديدة في التموين

بعد طرح عبوة جديدة.. كم زجاجة زيت للفرد على التموين؟

ترشيحاتنا

أحمد فهمي

تجربتي معها كانت صعبة.. أحمد فهمي: لم أكن بخيلا مع هنا الزاهد

ماجد المصري

انطلاق تصوير مسلسل أولاد الراعي قبل عرضه في رمضان 2026

كارولين عزمي

كارولين عزمي تستعرض جمالها عبر إنستجرام

بالصور

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات
المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات
المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب

سرطان المعدة
سرطان المعدة
سرطان المعدة

لنشات بحرية مسيرة وفرقاطات وربات قتالية.. حضور قوي لجهاز الصناعات والخدمات البحرية بمعرض إيديكس 2025| صور

اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001
اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001
اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001

شيري تيجو 9 تخضع لاختبارات أمان قاسية تشمل انقلابا كاملا بزاوية 180 درجة

 Tiggo 9
 Tiggo 9
 Tiggo 9

فيديو

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المدرعة تمساح 1

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

منظومة حارس 2

حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: جيل Z .. إلى أين يقود أفريقيا ؟

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

المزيد