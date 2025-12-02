حماية المستهلك يواصل استمرار الرصد الإلكتروني لضبط العروض الوهمية والمضللة

وجه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات الرقابية الميدانية وتفعيل منظومة الرصد الإلكتروني لمتابعة حركة الأسواق ومنصات التجارة الإلكترونية، للتأكد من التزام الشركات والمتاجر بالشفافية الكاملة في العروض والتخفيضات المعلنة، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون مع أي ممارسات خادعة أو مضللة، وأن العقوبات قد تصل إلى مليوني جنيه وفقًا للقانون.

رصد إلكتروني للعروض والإعلانات

وأوضح السجيني أن الجهاز يتابع كافة الإعلانات والعروض الترويجية من خلال “إدارة المرصد الإعلاني والإعلانات المضللة”، سواء عبر منصات التجارة الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة، للتأكد من مصداقية نسب الخصم والإفصاح الحقيقي عن طبيعة السلع والخدمات، تنفيذًا للقواعد المنظمة لحماية المستهلك.

وشدد على أن الجهاز سيتصدى بحزم لأي خلط أو تضليل يؤثر على قرارات الشراء لدى المستهلكين، مؤكدًا إلزام الموردين والمعلنين بالإفصاح الواضح عن الأسعار الفعلية قبل وبعد الخصم.

ضوابط صارمة لموسم التخفيضات

وأشار رئيس الجهاز إلى أن حماية المستهلك وضعت ضوابط واضحة لموسم التخفيضات، تشمل:

إعلان السعر قبل وبعد التخفيض بصورة واضحة ومقروءة.

بيان نسبة الخصم الحقيقية دون مبالغة أو خداع.

الإفصاح عن أي شروط أو قيود تخص العروض.

منع الإعلان عن خصومات وهمية أو على سلع رُفعت أسعارها مسبقًا.

وأكد السجيني إلزام الشركات بإصدار فاتورة معتمدة تتضمن السعرين قبل وبعد الخصم ونسبة التخفيض الفعلية، بما يعزز حق المستهلك في المقارنة واتخاذ قرار شراء واعٍ.

رقابة مشددة على المسابقات والعروض الترويجية

ولفت السجيني إلى أن الرقابة تشمل أيضًا المسابقات التي تُطلقها الشركات في موسم التخفيضات، باعتبارها نشاطًا خاضعًا لضوابط حماية المستهلك، مشددًا على ضرورة إعلان شروط المشاركة والجوائز ومدة المسابقة وطريقة اختيار الفائزين بشكل واضح، ومنع استخدام عبارات توهم المستهلكين بجوائز غير حقيقية.

وأكد أن الجهاز يحظر تنظيم مسابقات دون إخطار مسبق أو الحصول على الموافقات اللازمة، وأنه سيتخذ إجراءات فورية ضد أي مسابقات وهمية أو مضللة أو لا تُنفذ بشفافية، حمايةً لحقوق المستهلكين وبياناتهم الشخصية.

غرفة عمليات مركزية ورقابة لحظية

وكشف السجيني عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالجهاز لمتابعة الأسواق والإعلانات والعروض الترويجية بالتنسيق مع الأفرع الإقليمية، بما يضمن التعامل السريع مع البلاغات والمخالفات ميدانيًا أو إلكترونيًا.

كما تتابع الغرفة مؤشرات الشكاوى اليومية وتحليلها لحظيًا، لضمان التدخل الفوري تجاه أي ممارسات استغلالية أو غير مشروعة.

تنشيط التجارة ودعم المنافسة

وأشار رئيس الجهاز إلى أن موسم التخفيضات يمثل أداة مهمة لتنشيط التجارة الداخلية وتحريك المبيعات، من خلال زيادة الإقبال الشرائي وتحفيز المنافسة بين الشركات، بما يحقق التوازن بين مصالح التجار والمستهلكين، ويسهم في استقرار الأسواق وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

واختتم السجيني بأن دور الجهاز لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يمتد إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة، وخلق بيئة تجارية آمنة تحمي حقوق المستهلكين، في إطار استراتيجية الدولة لدعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.