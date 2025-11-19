بعد رصد خلل خطير.. حماية المستهلك: شركة بلكين ليمتد تعلن استدعاء شاحن BoostCharge 20K

أعلنت شركة 'بلكين' – الرائدة في مجال الإلكترونيات، ووكيلها المعتمد داخل جمهورية مصر العربية شركة 'موبايلكوم' – عن سحب واستدعاء عدد من منتجات 'الباور بانك' التابعة لها، وذلك بعد اكتشاف عيب مصنعي في بطارية الليثيوم-أيون قد يؤدي إلى ارتفاع شديد في درجة الحرارة.

وأكدت الشركة أن هذا الخلل قد يُعرّض الجهاز لخطر نشوب حريق، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المستخدمين، خاصة مع الانتشار الواسع لاستخدام هذه الأجهزة واعتماد المستهلكين عليها يوميًا، ويأتي هذا التحرك في إطار التزام الشركة الصارم بمعايير الجودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق، وامتثالًا لأحكام قانون حماية المستهلك.

وأوضحت الشركة المالكة أن العيب يتمثل في خلل داخل مكوّن خلية الليثيوم-أيون بالشاحن المتنقل، ناتج عن مشكلة في عملية التصنيع قد تؤدي إلى ارتفاع غير طبيعي في درجة الحرارة، مما يزيد من احتمالات الاشتعال أو الانصهار أثناء ظروف التشغيل المختلفة، وشددت الشركة على أن هذا النوع من العيوب يُعد من العيوب المؤثرة التي تستوجب التدخل الفوري، حفاظًا على سلامة المستهلكين ومنع أي مخاطر محتملة.

وعلى الفور، تم استدعاء شركة «موبايلكوم» الموزع المعتمد داخل مصر لشركة بلكين للتعامل العاجل مع الواقعة، حيث جرى التنسيق الكامل لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية المقررة، وفي مقدمتها سحب المنتج محل الاستدعاء من السوق المصري وإخطار منافذ البيع بوقف تداوله فورًا، كما تم التأكيد على إتاحة استبدال المنتج أو استرداد قيمته لأي عميل، دون تحمل أي أعباء مالية أو اشتراط تقديم الفاتورة، حفاظًا على حقوق المستهلكين وتيسيرًا عليهم.

وجاءت الإصدارات محل الاستدعاء كالتالي:

BoostCharge USB-C PD Power Bank 20K – موديلات BPB002btBK وBPB002btWH – المزوّدة ببطارية ليثيوم-أيون.

ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين ممن قاموا بشراء هذا المنتج بضرورة التوقف عن استخدامه فورًا، والتواصل مع شركة موبايلكوم عبر الرقم 01279382376 او من خلال الموقع الإلكتروني لشركة بلكين (http://www.belkin.com/BPB002recall) لإعادة المنتج واسترداد كامل قيمته أو استبداله دون أي تكلفة إضافية وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك لضمان سلامة المستخدمين وحمايتهم من أي مخاطر محتملة.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الدور الرقابي للجهاز وحرصه الدائم على أمن وسلامة المواطنين، وذلك بعد تلقيه إخطارًا رسميًا من الشركة يفيد بوجود مخاطر محتملة ناتجة عن استخدام المنتج، وقد استدعى هذا الأمر اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، حيث قامت الشركة بسحب واستدعاء المنتج من الأسواق وإخطار جهاز حماية المستهلك بكافة التفاصيل الفنية المتعلقة بالعيب لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة وحماية المستهلكين.

كما يُؤكد الجهاز على استمرار متابعته الدقيقة لمثل هذه الحالات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم، وأن هذا الإجراء يأتي في إطار الإلتزام بأحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 ، وخاصة المواد المتعلقة بسلامة وجودة السلع والخدمات المتداولة في السوق المصري، والتي تلزم الموردين بالإبلاغ عن أية مخاطر محتملة قد تنتج عن استخدام المنتجات المعروضة، واتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة فور اكتشاف العيوب.

كما يُشدد جهاز حماية المستهلك على استمراره في المتابعة الدقيقة مع شركة موبايلكوم وشركة بلكين، لمراجعة كل الإجراءات الفنية والتنظيمية الخاصة بسحب المنتج من السوق المصري، والتأكد من تنفيذ عملية الاستدعاء وفقًا لأعلى معايير الأمان، ويأتي ذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة مستقبلًا، وللتحقق من التزام الشركة الكامل بالمواصفات القياسية ومتطلبات السلامة المعتمدة.



