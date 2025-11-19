ضياء رشوان ينعى خالد شبانة بكلمات مؤثرة

نعى الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المخرج خالد شبانة رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وكتب رشوان على حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعى بكل الحزن والأسى الأخ والصديق الغالي الأستاذ خالد شبانة المخرج التليفزيوني المتميز ورئيس قطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري، وشريك سنوات من العمل المخلص والمحبة الخالصة، والذي انتقل إلى رحمة ربه- تعالى- اليوم”.

وأضاف: “ولا أجد ما أقوله لشقيقه الأصغر الأخ الغالي محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ ومجلس نقابة الصحفيين ونائب رئيس مجلس إدارة الأهرام، والذي أشعر بمدى مصابه الفادح الغالي، سوى: ثبتك الله- سبحانه- وألهمك الصبر، وأعانك على حزنك”.

واختتم: “وأتقدم بخالص العزاء لأخي محمد وإلى ياسين نجل الفقيد الغالي وأسرته وكل العائلة الكريمة، بخالص العزاء في مصابهم الفادح الأليم، داعيا الله- سبحانه- أن يتغمده بواسع رحماته، ويغفر له كل ذنوبه، ويسكنه فسيح جناته، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويلهم كل أهله ومحبيه وتلاميذه الصبر والسلوان ويربط على قلوبهم”.

وفاة خالد شبانة

قالت الهيئة الوطنية للإعلام، في بيان لها: “إننا فقدنا اليوم قيمة إعلامية متميزة، أسهمت بشكل كبير في تطوير العمل بقنوات النيل المتخصصة، وكان يتمتع بحسن الخلق، ومحبة واحترام زملاء العمل”.

وأضافت: “رحم الله الإعلامي خالد شبانة، وتتقدم الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرته ولجميع أسرة العمل الإعلامي، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته”.