لحظة وصول جثمان رئيس مركز الداخلة إلى مشرحة مستشفى الخارجة بالوادي الجديد.. صور
رئيس المتحف المصري الكبير: نغلق أي موقع وهمي لحجز التذاكر ونتخذ إجراءات صارمة
أزمة تحكيم تشعل الأجواء قبل مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا
ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي .. ولا أسعى لإيذاء أحد
وزير خارجية عُمان: المتحف الكبير صرح يجسد عراقة التاريخ المصري وإسهاماته في الحضارة الإنسانية
مصطفى شردي: تصريح محمد صلاح ميخرجش إلا عن واحد "سوسة".. فيديو
الإسكندرية.. الرقابة الصحية تغلق 10 مراكز مخالفة لعلاج الإدمان والطب النفسي
نهائي مبكر..تعرف على منتخب "الأفيال البرتقالية" خامس منافسي منتخب مصر في أمم أفريقيا
16 طفلا.. قرار عاجل ضد شبكة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالقاهرة
1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 والفئات المستحقة
تحرك عاجل من وزارة الزراعة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق | تفاصيل
ترامب ينتقد جمهوريين في مجلس الشيوخ لدعمهم تقييد أي عمل عسكري جديد ضد فنزويلا
أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة
عبد الفتاح تركي

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري .. يواصل البنك الأهلي المصري تقديم مجموعة واسعة من الحلول الادخارية التي تستهدف دعم الاستقرار المالي للمواطنين وتعزيز دخل الأسرة، من خلال شهادات ادخار بعوائد متنوعة تجمع بين العائد الثابت والعائد المتدرج، بما يلائم احتياجات شرائح مختلفة من العملاء في ظل البحث المتزايد عن أدوات مالية آمنة تحفظ قيمة المدخرات وتوفر دخلًا منتظمًا.

ويحرص قطاع كبير من المواطنين، لا سيما أصحاب الرواتب والمعاشات، على اختيار أوعية ادخارية تمنح عائدًا شهريًا ثابتًا يمكن الاعتماد عليه في تغطية الالتزامات اليومية والمصروفات الأساسية، وهو ما دفع البنك الأهلي المصري إلى تنويع شهاداته الادخارية وتوفيرها بمدد ودوريات صرف مختلفة.

واقرأ أيضًا:

اعلى شهادات البنك الأهلي المصري

حلول ادخارية متنوعة لدعم دخل الأسرة

يقدم البنك الأهلي المصري حاليًا باقة من شهادات الادخار التي تلبي احتياجات الباحثين عن أعلى عائد ممكن مع ضمان الاستقرار المالي، وتشمل هذه الشهادات خيارات متعددة من حيث مدة الاستثمار، ونسبة العائد، ودورية الصرف، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في إدارة أموالهم.

ومن أبرز هذه الشهادات الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج، والتي تعد من أكثر الأوعية الادخارية جذبًا، إلى جانب الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت الشهري، بالإضافة إلى شهادات أخرى بعوائد متناقصة أو ثابتة وفقًا للمدة وشروط الطرح.

تفاصيل الشهادة البلاتينية بعائد متدرج لمدة 3 سنوات

تُعد الشهادة البلاتينية بعائد متدرج لمدة ثلاث سنوات من أبرز الحلول الادخارية التي يوفرها البنك الأهلي المصري، حيث تمنح عائدًا مرتفعًا في السنة الأولى ثم يتناقص تدريجيًا خلال مدة الشهادة.

ويصل العائد في السنة الأولى إلى 21% سنويًا، وهو معدل مرتفع يستهدف تعظيم العائد خلال الفترة الأولى من الاستثمار.

البنك الأهلي يحذر ملايين العملاء من هذا الفعل.. ما القصة؟

أما في السنة الثانية، فينخفض العائد إلى 16.75%، بينما يبلغ العائد في السنة الثالثة 13.5%، مع الاستمرار في الاستفادة من الأمان والاستقرار الذي توفره الشهادات البنكية.

الشهادة البلاتينية بعائد ثابت شهري لمدة 3 سنوات

إلى جانب العائد المتدرج، يطرح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية بعائد ثابت لمدة ثلاث سنوات، وهي من الشهادات التي يفضلها العملاء الباحثون عن دخل شهري منتظم.

وتمنح هذه الشهادة عائدًا ثابتًا بنسبة 16% سنويًا يتم صرفه بشكل شهري، ما يوفر مصدر دخل ثابت يمكن الاعتماد عليه في إدارة المصروفات الشهرية.

وظائف البنك الأهلي المصري 2025 .. رابط التقديم والشروط والأوراق المطلوبة

وكانت نسبة العائد على هذه الشهادة قد سجلت في وقت سابق 17% قبل أن يتم تخفيضها مؤخرًا إلى 16%، مع استمرار الإقبال عليها نظرًا لثبات العائد وانتظام الصرف.

شهادات ادخار أخرى بعوائد مختلفة

لا تقتصر حلول البنك الأهلي المصري على الشهادات البلاتينية فقط، بل يقدم أيضًا شهادات ادخار أخرى بعوائد متناقصة أو ثابتة، حسب مدة الاستثمار ودورية الصرف.

ومن بين هذه الشهادات، شهادات بعائد متناقص مثل الشهادات التي تمنح عائدًا يصل إلى 20.25% مع صرف ربع سنوي، إلى جانب شهادات بعائد ثابت كانت تصل في بعض الطروحات إلى 18.5% مع صرف شهري، ما يعكس تنوع الخيارات أمام العملاء.

طرق الحصول على شهادات الادخار

أتاح البنك الأهلي المصري عدة قنوات لشراء شهادات الادخار، بما يسهل على المواطنين الوصول إلى هذه الخدمات دون عناء.

ويمكن للعملاء التوجه إلى فروع البنك المنتشرة في مختلف المحافظات لإتمام عمليات الشراء، أو الاستفادة من خدمات الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول NBE Online وMobile Banking، إلى جانب إمكانية الشراء عبر ماكينات الصراف الآلي ATM.

فرع البنك الأهلي بجامعة المنيا

مزايا إضافية لشهادات البنك الأهلي

تتميز شهادات الادخار المقدمة من البنك الأهلي المصري بعدد من المزايا الإضافية التي تعزز من جاذبيتها، من بينها إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، ما يوفر سيولة مالية عند الحاجة دون كسر الشهادة.

كما يتيح البنك إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، وفقًا للشروط المعلنة، وهو ما يمنح العملاء قدرًا من المرونة في إدارة مدخراتهم.

أعلى عائد شهادات البنك الأهلي شهادات البنك الأهلي المصري اليوم أفضل شهادات ادخار بعائد شهري الشهادة البلاتينية البنك الأهلي عائد شهادات البنك الأهلي 2026 شهادات ادخار البنك الأهلي بعائد ثابت طرق شراء شهادات البنك الأهلي حلول ادخارية لزيادة دخل الأسرة

