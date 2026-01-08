أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري .. يواصل البنك الأهلي المصري تقديم مجموعة واسعة من الحلول الادخارية التي تستهدف دعم الاستقرار المالي للمواطنين وتعزيز دخل الأسرة، من خلال شهادات ادخار بعوائد متنوعة تجمع بين العائد الثابت والعائد المتدرج، بما يلائم احتياجات شرائح مختلفة من العملاء في ظل البحث المتزايد عن أدوات مالية آمنة تحفظ قيمة المدخرات وتوفر دخلًا منتظمًا.

ويحرص قطاع كبير من المواطنين، لا سيما أصحاب الرواتب والمعاشات، على اختيار أوعية ادخارية تمنح عائدًا شهريًا ثابتًا يمكن الاعتماد عليه في تغطية الالتزامات اليومية والمصروفات الأساسية، وهو ما دفع البنك الأهلي المصري إلى تنويع شهاداته الادخارية وتوفيرها بمدد ودوريات صرف مختلفة.

حلول ادخارية متنوعة لدعم دخل الأسرة

يقدم البنك الأهلي المصري حاليًا باقة من شهادات الادخار التي تلبي احتياجات الباحثين عن أعلى عائد ممكن مع ضمان الاستقرار المالي، وتشمل هذه الشهادات خيارات متعددة من حيث مدة الاستثمار، ونسبة العائد، ودورية الصرف، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في إدارة أموالهم.

ومن أبرز هذه الشهادات الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج، والتي تعد من أكثر الأوعية الادخارية جذبًا، إلى جانب الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت الشهري، بالإضافة إلى شهادات أخرى بعوائد متناقصة أو ثابتة وفقًا للمدة وشروط الطرح.

تفاصيل الشهادة البلاتينية بعائد متدرج لمدة 3 سنوات

تُعد الشهادة البلاتينية بعائد متدرج لمدة ثلاث سنوات من أبرز الحلول الادخارية التي يوفرها البنك الأهلي المصري، حيث تمنح عائدًا مرتفعًا في السنة الأولى ثم يتناقص تدريجيًا خلال مدة الشهادة.

ويصل العائد في السنة الأولى إلى 21% سنويًا، وهو معدل مرتفع يستهدف تعظيم العائد خلال الفترة الأولى من الاستثمار.

أما في السنة الثانية، فينخفض العائد إلى 16.75%، بينما يبلغ العائد في السنة الثالثة 13.5%، مع الاستمرار في الاستفادة من الأمان والاستقرار الذي توفره الشهادات البنكية.

الشهادة البلاتينية بعائد ثابت شهري لمدة 3 سنوات

إلى جانب العائد المتدرج، يطرح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية بعائد ثابت لمدة ثلاث سنوات، وهي من الشهادات التي يفضلها العملاء الباحثون عن دخل شهري منتظم.

وتمنح هذه الشهادة عائدًا ثابتًا بنسبة 16% سنويًا يتم صرفه بشكل شهري، ما يوفر مصدر دخل ثابت يمكن الاعتماد عليه في إدارة المصروفات الشهرية.

وكانت نسبة العائد على هذه الشهادة قد سجلت في وقت سابق 17% قبل أن يتم تخفيضها مؤخرًا إلى 16%، مع استمرار الإقبال عليها نظرًا لثبات العائد وانتظام الصرف.

شهادات ادخار أخرى بعوائد مختلفة

لا تقتصر حلول البنك الأهلي المصري على الشهادات البلاتينية فقط، بل يقدم أيضًا شهادات ادخار أخرى بعوائد متناقصة أو ثابتة، حسب مدة الاستثمار ودورية الصرف.

ومن بين هذه الشهادات، شهادات بعائد متناقص مثل الشهادات التي تمنح عائدًا يصل إلى 20.25% مع صرف ربع سنوي، إلى جانب شهادات بعائد ثابت كانت تصل في بعض الطروحات إلى 18.5% مع صرف شهري، ما يعكس تنوع الخيارات أمام العملاء.

طرق الحصول على شهادات الادخار

أتاح البنك الأهلي المصري عدة قنوات لشراء شهادات الادخار، بما يسهل على المواطنين الوصول إلى هذه الخدمات دون عناء.

ويمكن للعملاء التوجه إلى فروع البنك المنتشرة في مختلف المحافظات لإتمام عمليات الشراء، أو الاستفادة من خدمات الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول NBE Online وMobile Banking، إلى جانب إمكانية الشراء عبر ماكينات الصراف الآلي ATM.

مزايا إضافية لشهادات البنك الأهلي

تتميز شهادات الادخار المقدمة من البنك الأهلي المصري بعدد من المزايا الإضافية التي تعزز من جاذبيتها، من بينها إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، ما يوفر سيولة مالية عند الحاجة دون كسر الشهادة.

كما يتيح البنك إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، وفقًا للشروط المعلنة، وهو ما يمنح العملاء قدرًا من المرونة في إدارة مدخراتهم.