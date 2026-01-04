انتهاء شهادة الـ27% غدا.. ما أفضل شهادات البنك الأهلي ومصر 2026؟

يترقب المواطنون طرح شهادات ادخار جديدة من بنكي الأهلي ومصر مع بداية العام الجديد 2026، وذلك مع اقتراب انتهاء استحقاق شهادات الادخار السنوية بعائد 27% في البنك الأهلي خلال فترة تتراوح بين 3 و4 أشهر .

استرداد قيمة شهادة 27% غدا

يبدأ البنك الأهلي وبنك مصر من يوم غد الإثنين، رد قيمة شهادة الادخار السنوية التي طرحها البنكين قبل عامين بفائدة تصل إلى 27%.

وطرح البنكان الحكوميان هذه الشهادة في 5 يناير 2024 لمدة عام، بفئة تبدأ من 1000 جنيه، لتكون الشهادة الأعلى فائدة بالسوق المصرفي، وسمحا بتجديدها مطلع عام 2025.

وفي 23 أبريل 2025 قرر البنكين وقف إصدار الشهادة؛ في ظل تراجع معدلات التضخم، والتي على أثرها بدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة.

وأصدر البنك الأهلي، الشهادة، بعائد سنوي ثابت يبلغ 27% يُصرف بنهاية المدة، وبعائد 23.5% يُصرف شهريًا، و23% يصرف يوميًا.

أما بنك مصر، فقد أصدر الشهادة بنسبة عائد 27% يصرف بنهاية مدة الشهادة، وعائد 23.5% يصرف شهريا.

شهادات البنك الأهلي ومصر

هل هناك شهادات ادخار جديدة في البنك الأهلي ومصر؟

حتى الآن، لم يعلن بنكي الأهلي ومصر عن طرح شهادة جديدة لمدة عام بسعر فائدة مميز لتحفيز العملاء على إعادة استثمار حصيلة الشهادات المستحقة، وتشير التصريحات كافة إلى عدم تقديم أسعار فائدة أعلى من القائمة حاليًا.

الشهادة الثلاثية 16% أفضل خيار

وجه محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر نصيحة للعملاء بإعادة استثمار حصيلة الشهادات المستحقة، في حال رغبتهم في الاكتتاب بالشهادات الثلاثية التي تمنح عائدًا سنويًا قدره 16% يصرف شهريًا.

وقال الإتربي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، إن هناك أكثر من اختيار أمام أصحاب الشهادات التي انتهت، لافتا في الوقت ذاته إلى أن شهادة الـ 3 سنوات موجودة، ولكن الفائدة فيها انخفضت.

البنك الأهلي لن يطرح شهادات لمدة سنة

وتابع الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي، أن مقارنة الفائدة السابقة، باليوم، أصبحت مختلفة، مشيرا إلى أن البنك الأهلى لن يطرح شهادات لمدة سنة مرة أخرى، وهو لديه شهادات لمدة 3 سنوات بفائدة 17%، وتقدم بعائد شهري.

شهادات البنك الأهلي الجديدة

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم

وبعد الحديث عن طرح شهادات ادخار جديدة واستحقاق شهادة الـ 27% غداً، بدأ الجميع البحث عن أفضل شهادة استثمار في البنك الأهلي وبنك مصر، خاصة بعد قرار تخفيض الفائدة بنسبة 1% من البنك المركزي.

ونستعرض لكم خلال السطور التالية شهادات البنك الأهلي وبنك مصر الموجودة حالياً ويمكنك استمثار أموالك فيها.



شهادات البنك الأهلي 2026

منذ أيام، قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية على عدد من الشهادات البلاتينية بمقدار 1%، وذلك تماشياً مع خطة البنك لإدارة الأصول والخصوم في نهاية عام 2025.

تخفيض الفائدة على الشهادة البلاتينية 1%

تم خفض سعر العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات ليصل إلى 16%.

كما تم تعديل العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج، حيث أصبح العائد الشهري 21% في السنة الأولى، و15.25% في السنة الثانية، و12% في السنة الثالثة.



الشهادات البلاتينية ذات العائد السنوي المتدرج

بينما تم تعديل العائد المتدرج السنوي ليبلغ 22% للسنة الأولى، و17.5% للسنة الثانية، و13% للسنة الثالثة.



شهادات بنك مصر 2026

1- شهادة ابن مصر : شهادة ثلاثية ذات عائد متناقص بنسبة 20.5%

تم خفض العائد على شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة ذات العائد الشهري ليصبح 20.5% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة.



2- شهادة القمة : تعد شهادة القمة بعائد دوري ثابت لمدة 3 سنوات بنسبة 16%، حيث يتم شراؤها بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها.