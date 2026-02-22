قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

تجديد حبس عاطل متهم بالتحـ.رش بسيدة في السلام

مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة تجديد حبس عاطل 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بـ سيدة أثناء سيرها بأحد شوارع السلام.

اعترافات المتهم 

وجاء في اعترافات المتهم أمام نيابة السلام أنه استغل سير المجني عليها بمفردها في الشارع وخلوه من المارة وحاول سرقتها، فمد يده إلى جسدها لاستخراج محفظتها فصرخت فخاف وجرى.

كانت أجهزة الأمن رصدت مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى السيدات أثناء سيرها بأحد شوارع القاهرة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لكشف تفاصيل الواقعة.

بالفحص والتحقيق، تبين أنه لم يتم تقديم أي بلاغات رسمية بشأن الحادث، وتمكن فريق البحث من تحديد هوية المجني عليها (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام ثان)، والتي أكدت خلال التحقيقات صحة ما ورد في مقطع الفيديو.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد في الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لمواصلة التحقيقات.

