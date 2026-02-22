قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

أحمد أمين : "النص الثاني" ملحمة للتاريخ.. وعبد العزيز يشبهني فى الأبوة | حوار

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد إبراهيم

أحمد أمين لـ صدى البلد: 

قصة الجزء الثاني لمسلسل “النص” كانت مكتوبة من البداية 

شخصية عبد العزيز النص تشهد تغيرات كثيرة 

التاريخ مليء بالشخصيات المناضلة مثل رأفت الهجان وجمعة الشوال وآدهم صبري

يخوض الفنان أحمد أمين تجربة الجزء الثاني من مسلسل “النص”، والذى حقق نجاحًا كبيرًا فى رمضان الماضي، ليتعلق به الجمهور العاشق لكوميديا أمين، مما دفع فريق العمل لاستكمال المشوار وتقديم جزء ثان من العمل بدوافع وأفكار وقضايا مختلفة عن الجزء الأول، ونشاهد تطورات شخصية عبد العزيز النص بعد عشر سنوات، وتغير فيه باقي الشخصيات التى علقت فى أذهان الجمهور، ونشاهد الدور الوطني الذى يقوم به عبد العزيز تجاه بلده. 

أحمد أمين كشف فى حواره عن كثير من التفاصيل الخاص بالعمل الذى من المقرر أن يعرض فى النصف الثاني من رمضان، والسر وراء حماسه لهذه التجربة. 

أحمد أمين

ماذا عن الجزء الثاني من مسلسل "النص"  ؟

قصة الجزء الثاني كانت مكتوبة من البداية ويعتبر الجزء الأول تمهيد للثاني ومن هنا ظهرت الفكرة ووافقت عليها الشركة المنتجة.

وما الذى حمسك لتقديم جزء ثاني من المسلسل ؟

هناك عدة عوامل أهمها ‏الفترة الزمنية التى تدور فيها الأحداث، وهي أثناء الحرب العالمية الثانية أى بعد عشرة سنوات من الفترة الزمنية التى شهدها الجزء الأول، وكان ذلك بمثابة عامل جذب، فضلا عن التطورات التى تطرأ على عبد العزيز وفريقه وماذا يمكن أن يحدث لهم من مواقف في هذه الحقبة، والأهم من ذلك أن قصة الجزء الثاني كانت جيدة ومتماسكة وبها الكثير من الملامح الجديدة.

أحمد أمين

بشكل عام هل تميل لتقديم أعمال الأجزاء أم لا ؟

بشكل عام ‏لا أميل لها، ولكن كما قلت جودة القصص هي التي تفرض نفسها، وأرى إذا توفر هذا الشرط، فأن أعمال الأجزاء بها ميزة وهي الارتباط القوي لدى الجمهور وتوسيع القاعدة فيصبح لديك عدد كبير من الجمهور ينتظرون عملك موسم بعد موسم.

ماذا عن استعداداتك للشخصية وما طرأ عليها من تغيير بين الجزء الأول والثاني ؟

نرى شخصية عبد العزيز النص الأب والزوج، والذى يتورط مع أجهزة استخبارات كجاسوس، وليس كمناضل وطني وهناك فارق كبير. 

أحمد أمين

هل كان لديك تحضيرات خاصة لشخصية المناضل أو العميل المزدوج حتى لا تقع في فخ المقارنة بأعمال الجاسوسية التي قدمت من قبل ؟  

أتصور أن هذه المرحلة لم تقدم فى الدراما المصرية كثيرا، ولم أشاهد أعمال كثيرة قدمت عالم الجاسوسية فى هذه المرحلة، لا أذكر سوى "حكمت فهمي"، وأتصور ان هذا ساعدنا، فى تقديم عمل مختلف، وكان الأهم هو الرجوع إلى التاريخ والاستيحاء منه. 

هل هناك تطورات تطرأ على شخصية عبد العزيز ؟

كل ما يطرأ على الشخصية وهي الأبوة والتى تشكل عليه هما ومسؤولية ثقيلة رغم روعتها. 

الفنان أحمد أمين

وماذا عن التغيرات التى تطرأ على الشكل أو الهيئة والمفردات وطريقة الكلام ؟

أرى أن مرور عشر سنوات غير مؤثرة بشكل كبير على طريقة كلام الشخصية او تغيير مفرادتها، ولكن هناك تغيير ملحوظ يحدث لأفراد عصابة النص اجتماعياً ونفسيا وبالتالي ينعكس ذلك على الشكل والمنطق.

وصفت الجزء الأول بأنه ملحمة صعاليك من وحي تاريخ مصر.. ماذا عن الجزء الثاني ؟

الجزء الثاني هو تتمة الملحمة التاريخية.

هل نجاح الجزء الأول يحملك مسئولية كبيرة ؟

بالتأكيد هناك مسئولية  كبيرة على أى ممثل أن يحقق نجاحا كبير فى عمله، وأرى أن الفشل مدرسة وهذا لا يعني ألا يتعلم الفنان سواء فى مرحلة نجاحه أو فشله وكلاهما يستفيد منهما الفنان.

أحمد أمين

هل لديك مناضل وطني مفضل ؟

التاريخ مليئ الشخصيات المؤثرة والمناضلة ولعل من أبرزها رأفت الهجان وجمعة الشوال وآدهم صبري ولكن ليس هناك مفضل بالنسبة لى. 

سافرت عبر الزمن في أكثر من عمل أي حقبة زمنية مغرم بها أكثر وترغب أن تلقى الضوء عليها في عمل أخر ؟

‏إذا كنا نتحدث عن تاريخ مصر فهو غني جدا ولكل حقبة ملامحها، ولكن مصر الفرعونية، وعصر الدولة الفاطمية كلاهما لم يقدما للدراما من فترة وأحب صورتهما جدا ويمتلآن بالقصص والأحداث.

ما هى أوجه الشبه بين أحمد أمين وشخصية عبد العزيز النص في الجزء الثاني ؟

ليس هناك أى تشابه بينى وبين الشخصية فى هذا الجزء سوى الأبوة. 

مسلسل النص التاني

