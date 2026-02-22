جهاد حسام الدين تفجر سراً قد يقلب موازين عباس الريس في «إفراج»

يبدو أن جهاد حسام الدين ستصبح أحد المفاتيح الدرامية التي تُعيد ترتيب المشهد من الداخل وتقلب الموازين في حياة شقيقها عباس الريس (عمرو سعد)، بعد أن فجرت مفاجأة صادمة بزواجها العرفي من ابن عمهم شداد، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل “إفراج” الذي يُعرض على قنوات “إم بي سي” بالتوازي مع منصة “شاهد” ضمن قائمة الأكثر مشاهدة.

بين هدوء ملامحها وخضوعها الظاهري، تختبئ طبقات من الأسرار الصادمة والمشاعر المعقدة، فبعد أن شاهدناها وهي تستقبل شقيقها عباس الريس وهو خارج من السجن بدموع الفرح، كأنها تحتضن طفلًا عاد تائهاً لا رجلاً أثقلته جريمة هزت المجتمع قبل اثني عشر عاماً، نراها الآن تكشف عن زواج عرفي برجل يمثل خطراً كبيراً على حياة شقيقها، بل قد يكون أحد العناصر المهمة في جريمة القتل التي ارتكبها عباس.

هذا الكشف يفتح المجال للتساؤل: هل نوال قد تزوجت من شداد عرفياً بدافع الحب والحاجة إلى المال أم أنها مشاركة في شبكة المؤامرة التي نسجها شداد حول شقيقها عباس الريس؟

مسلسل "إفراج" من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وتشارك جهاد حسام الدين في بطولته مع النجم عمرو سعد، وتارا عماد، حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، سما ابراهيم، دنيا ماهر، عبد العزيز مخيون وعلاء مرسي.