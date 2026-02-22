حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

يعانى الكثير من الأشخاص مع الصيام فى شهر رمضان الكريم من العطش أثناء الصيام و الإجهاد و فقدان الطاقة ، لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض النصائح لتجنب العطش والحفاظ على طاقتك.

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم

1-اشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء خلال ساعات الإفطار، ويفضل تناولها على فترات متقطعة بدلًا من شرب كميات كبيرة دفعة واحدة، حيث لا يستطيع الجسم امتصاصها بكفاءة.

2-تجنب المشروبات المدرة للبول مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين، لأنها تزيد من فقدان السوائل.

3-تناول وجبة السحور في وقت متأخر بعد منتصف الليل لمساعدتك على مقاومة العطش خلال النهار.

4-قلل من تناول الحلويات الرمضانية لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكريات التي تزيد الشعور بالعطش.

5-تجنب التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة بالبقاء في أماكن مظللة، وتجنب أشعة الشمس المباشرة.

6-تناول الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ، والعنب، والتفاح، والبرتقال، والكيوي، والحمضيات، إضافة إلى الخضروات مثل الخيار، والطماطم، والكرفس، والملفوف، والكوسا للحفاظ على الترطيب.

7-لا تهمل تناول الزبادي في السحور، فهو يساعد على تهدئة المعدة وتقليل الحموضة، مما يقلل الشعور بالعطش. اختر وجبات سحور خفيفة وصحية تحتوي على كمية كافية من الماء والألياف.

8-اشرب العصائر الرمضانية الطبيعية مثل الكركديه، والخروب، والعرقسوس، فهي خالية من الألوان الصناعية وتساعد على تعويض السوائل المفقودة.

9-تجنب الأطعمة المالحة والحارة مثل المخللات، والزيتون، والأسماك المالحة، وكذلك الأطعمة الغنية بالتوابل، لأنها تزيد من حموضة المعدة والشعور بالعطش.



المصدر..dailymedicalinfo