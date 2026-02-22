قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كافة الخيارات متاحة.. أستراليا ترد على رفع ترامب الرسوم الجمركية
رضا بهلوى: الغرب سيواجه قريبًا مصير إيران إذا لم يتحرك ضد النظام
السفير حسام زكي : تصريحات «هاكابي» خطيرة وتتنافي مع المساعي الأمريكي للسلام
حالة الطقس اليوم الأحد 22 فبراير 2026 رابع أيام رمضان
ترامب يعتزم إرسال سفينة طبية إلى جرينلاند
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026
الكونجرس الأمريكي يطالب ترامب بتوضيح تهديد إيران قبل أي تحرك عسكري
خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ
أسرع حلوى برمضان .. سر قرمشة الزلابية في البيت زي المحلات
عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي
برلماني ينتقد نسب تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي
مخالفات قانونية .. غلق إداري لمركز شهير للجلدية والتجميل بالمنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
رنا عصمت

قدم الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها. 

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها 

المقادير (تكفي 4 أشخاص)


• دجاجة كاملة مقطعة 8 قطع  (1.2 كجم)
• أرز بسمتي  (3 أكواب – 600 جم)
• بصل كبير مفروم (200 جم)
• طماطم مفرومة  (2 حبة – 250 جم)
• معجون طماطم  (2 ملعقة كبيرة – 30 جم)
• جزر مبشور  (1 حبة – 100 جم)
• ثوم مفروم  (4 فصوص – 15 جم)
• زيت نباتي  (4 ملاعق كبيرة – 60 مل)
• مرقة دجاج أو ماء ساخن (4 أكواب – 1 لتر تقريبًا)
• ملح 🧂 (حسب الحاجة – تقريبًا 2 ملعقة صغيرة)
• فلفل أسود  (½ ملعقة صغيرة)

 بهارات الكبسة:
• كركم  (1 ملعقة صغيرة)
• بابريكا  (1 ملعقة صغيرة)
• كمون (1 ملعقة صغيرة)
• كسبرة ناشفة (1 ملعقة صغيرة)
• قرفة ناعمة (½ ملعقة صغيرة)
• حبهان مطحون (½ ملعقة صغيرة)
• لومي ناشف صحيح  (2 حبة – اختياري بس بيدي طعم أصلي)

طريقة التحضير


1. في حلة على نار متوسطة نحمر الدجاج في الزيت لحد ما ياخد لون دهبي خفيف، ونشيله على جنب.
2. في نفس الحلة نضع البصل ونقلب لحد ما يكرمل خفيف.
3. نضيف الثوم ونقلب 30 ثانية .
4. نضيف الطماطم ومعجون الطماطم والجزر ونقلب دقيقتين.
5. نضع كل البهارات ونشوحهم شوية عشان يطلعوا الريحة.
6. نرجع الدجاج للحلة ونضيف المرقة أو الماء ونغطيه يطبخ 25–30 دقيقة.
7. نطلع الدجاج على جنب، ونضيف الأرز المغسول والمنقوع 20 دقيقة.
8. نغطي ونسيبه على نار هادية 15–20 دقيقة لحد ما يستوي.
9.  تحمر الدجاج في الفرن 10 دقايق حتى ياخد وش جميل 
10. يقدم الأرز في طبق كبير والدجاج فوقه، ويتزين بزبيب أو مكسرات حسب الرغبة.

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها كبسة الدجاج لعزومات رمضان حضرى كبسة الدجاج كبسة الدجاج خطوة بخطوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

الفقيد

على الطريق. السريع.. حكاية رحيل معتصم ابن الدقهلية لحظة توزيعه وجبات رمضان

مروان عطية

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

اسماء جلال ورامز جلال

بعد سخريته منها.. إجراء قانوني من أسماء جلال ضد رامز جلال

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً

ترشيحاتنا

الشمر

مشروب خارق لآلام القولون.. 5 أشخاص عليهم الحذر منه

مشمشية

ماذا يحدث للجسم عند تناول المشمشية

فول

هنتسحر إيه النهاردة .. فول عربي بالبرتقال وبطاطس مخبوزة

بالصور

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد