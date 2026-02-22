طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

قدم الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها.

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

المقادير (تكفي 4 أشخاص)



• دجاجة كاملة مقطعة 8 قطع (1.2 كجم)

• أرز بسمتي (3 أكواب – 600 جم)

• بصل كبير مفروم (200 جم)

• طماطم مفرومة (2 حبة – 250 جم)

• معجون طماطم (2 ملعقة كبيرة – 30 جم)

• جزر مبشور (1 حبة – 100 جم)

• ثوم مفروم (4 فصوص – 15 جم)

• زيت نباتي (4 ملاعق كبيرة – 60 مل)

• مرقة دجاج أو ماء ساخن (4 أكواب – 1 لتر تقريبًا)

• ملح 🧂 (حسب الحاجة – تقريبًا 2 ملعقة صغيرة)

• فلفل أسود (½ ملعقة صغيرة)

بهارات الكبسة:

• كركم (1 ملعقة صغيرة)

• بابريكا (1 ملعقة صغيرة)

• كمون (1 ملعقة صغيرة)

• كسبرة ناشفة (1 ملعقة صغيرة)

• قرفة ناعمة (½ ملعقة صغيرة)

• حبهان مطحون (½ ملعقة صغيرة)

• لومي ناشف صحيح (2 حبة – اختياري بس بيدي طعم أصلي)

طريقة التحضير



1. في حلة على نار متوسطة نحمر الدجاج في الزيت لحد ما ياخد لون دهبي خفيف، ونشيله على جنب.

2. في نفس الحلة نضع البصل ونقلب لحد ما يكرمل خفيف.

3. نضيف الثوم ونقلب 30 ثانية .

4. نضيف الطماطم ومعجون الطماطم والجزر ونقلب دقيقتين.

5. نضع كل البهارات ونشوحهم شوية عشان يطلعوا الريحة.

6. نرجع الدجاج للحلة ونضيف المرقة أو الماء ونغطيه يطبخ 25–30 دقيقة.

7. نطلع الدجاج على جنب، ونضيف الأرز المغسول والمنقوع 20 دقيقة.

8. نغطي ونسيبه على نار هادية 15–20 دقيقة لحد ما يستوي.

9. تحمر الدجاج في الفرن 10 دقايق حتى ياخد وش جميل

10. يقدم الأرز في طبق كبير والدجاج فوقه، ويتزين بزبيب أو مكسرات حسب الرغبة.