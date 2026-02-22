مشروب خارق لآلام القولون.. 5 أشخاص عليهم الحذر منه

يمتلك مشروب الشمر الدافئ فوائد صحية عديدة في مقدمتها تهدئة الأمعاء وعلاج القولون العصبي.

يتسبب مشروب الشمر ببعض الآثار الجانبية التي ينبغي على الناس اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل تناوله.

إليكم من يجب عليه توخي الحذر عند تناول مشروب الشمر وذلك وفقا لما ذكره موقع فارم ايزي.

الأشخاص المعرضون للحساسية

يُرجى من الأشخاص الذين يعانون بالفعل من ردود فعل تحسسية أو لديهم حساسية تجاه بعض الأعشاب، توخي الحذر عند تناول ماء الشمر. فقد يؤدي تناوله إلى تفاقم حالتهم، مما يسبب مشاكل في التنفس ومشاكل تنفسية أخرى .

الأمهات المرضعات

إذا كنتِ مرضعة، يُرجى استشارة طبيبكِ قبل البدء بتناول ماء الشمر.

قد يُسبب ماء الشمر الإسهال أو مشاكل صحية أخرى نتيجة زيادة إدرار الحليب كما قد يُسبب الحساسية لدى أطفالكِ الرضع إذا كانوا مُعرضين لها مُسبقًا .

المصابون باضطرابات هرمونية

إذا كنتم تعانون من مشاكل هرمونية، يُرجى توخي الحذر عند تناول ماء الشمر، فقد يؤثر على أعضائكم التناسلية. استشيروا طبيبكم إذا شعرتم بأي أعراض غير طبيعية.

الأشخاص الذين يتناولون أدوية

إذا كنت تتناول أدوية لحالات مثل أمراض القلب، فاستشر طبيبك إذا كنت تخطط لتناول ماء الشمر فقد يتداخل مع دوائك ويقلل من فعاليته .

مرضى الصرع

يجب على مرضى الصرع توخي الحذر عند تناول ماء الشمر أو منتجاته، فقد ثبت أنه قد يحفز نوبات الصرع والإسهال ويُرجى استشارة الطبيب لمعرفة ما إذا كان تناول ماء الشمر آمنًا لك خلال هذه المرحلة .