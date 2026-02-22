يوتيوب يطرح زر «اسأل» المدعوم بجيمني على شاشات التليفزيون

كشفت منصة Engadget أن يوتيوب بدأ في طرح زر جديد باسم «Ask» على تطبيق يوتيوب الخاص بشاشات التليفزيون الذكية وأجهزة البث وأجهزة الألعاب، في إطار تجربة محدودة لميزة محادثة بـ الذكاء الاصطناعي تعتمد على نموذج Gemini.

أوضحت المنصة أن الميزة تعمل بالطريقة نفسها المستخدمة على الهواتف والكمبيوتر، حيث يظهر زر «Ask» أسفل الفيديو أو بجواره، ليتيح للمستخدم طرح الأسئلة حول المحتوى المعروض دون الحاجة إلى إيقاف الفيديو والبحث في مكان آخر.

كيف يعمل زر «اسأل»

أشارت تقارير تقنية إلى أن زر «Ask» يفتح لوحة جانبية على شاشة التليفزيون تعرض مجموعة أسئلة جاهزة مرتبطة بالفيديو، إلى جانب حقل لإدخال سؤال مخصّص يمكن نطقه مباشرة إذا كانت ريموت التليفزيون مزوّدة بزر ميكروفون.

أكدت هذه التقارير أن Gemini يعتمد على تحليل محتوى الفيديو نفسه إلى جانب معلومات من يوتيوب ومصادر أخرى على الإنترنت، ليقدّم إجابات تشرح ما يظهر على الشاشة أو تضيف سياقًا أوسع، مثل مكوّنات وصفة طعام أو قصة أغنية أو شرح خطوة في فيديو تعليمي.

طرح تجريبي لمجموعة محدودة

أوضحت المصادر أن هذه الميزة لا تزال في مرحلة تجريبية مبكرة، حيث تتوفر حاليًا لشريحة صغيرة من المستخدمين على بعض شاشات التليفزيون الذكية وأجهزة البث، يرجح أن يكونوا من مشتركي برنامج YouTube Premium Labs أو برامج تجريبية مشابهة.

أشارت جوجل في صفحة الدعم الخاصة بالميزة إلى أنها ستشارك المزيد من التفاصيل حول خطط التوسّع وموعد الإتاحة الأوسع في المستقبل، مع استمرار تطوير تجربة «المشاهدة التفاعلية» التي تسمح للمستخدم بسؤال الذكاء الاصطناعي عن الفيديو مباشرة من غرفة المعيشة.