يوتيوب يُغلق الثغرات ويجعل تشغيل هذه الميزة حصرية لمشتركي Premium..إليك التفاصيل

أكدت جوجل رسمياً أنها ستغلق الثغرات القديمة التي سمحت للمستخدمين بتشغيل مقاطع فيديو يوتيوب في الخلفية دون اشتراك يوتيوب بريميوم.

لسنوات، تمكن بعض المستخدمين من تجاوز القيود المدفوعة باستخدام متصفحات جوال تابعة لجهات خارجية مثل سامسونج إنترنت، وبريف، وفيفالدي.

سمحت هذه المتصفحات باستمرار تشغيل مقاطع الفيديو حتى عند قفل الشاشة أو عند التبديل بين التطبيقات، وهي ميزة كان من المفترض أن تكون حصرية لمشتركي يوتيوب بريميوم.

بعد تصاعد شكاوى المستخدمين في الأيام الأخيرة، أكدت شركة جوجل أنها قامت بتحديث سلوك يوتيوب عبر المنصات لحظر التشغيل في الخلفية للمستخدمين غير المشتركين في الخدمة المميزة.

يوتيوب

ميزة التشغيل

"تُعدّ ميزة التشغيل في الخلفية ميزةً حصريةً لمشتركي YouTube Premium. وبينما كان بإمكان بعض المستخدمين غير المشتركين في Premium الوصول إليها سابقًا عبر متصفحات الويب على الهواتف المحمولة في حالات معينة، فقد قامت يوتيوب بتحديث التجربة لضمان التناسق عبر جميع منصاتها.

لم تُحدد الشركة عدد المستخدمين المتأثرين، لكن يبدو أن التغيير يستهدف حلولاً بديلة عبر المتصفح سهلة الاستخدام. ورغم وجود طرق غير رسمية أخرى، إلا أنها أكثر تعقيداً، مما يجعل تجاوز هذه الحلول أقل سهولة.

لطالما كانت ميزة التشغيل في الخلفية إحدى أهم مزايا خدمة يوتيوب بريميوم، إلى جانب المشاهدة بدون إعلانات والتنزيلات دون اتصال بالإنترنت. وبهذه الخطوة، تُعزز جوجل نظام الدفع الخاص بميزات بريميوم وتُشير إلى تطبيق أكثر صرامة في المستقبل.