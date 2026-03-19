اغتيال أفشين نقشبندي.. صفعة قوية لهيئة الأركان الإيرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل ممثل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية لدى قوات "الباسيج"، أفشين نقشبندي.

وكان نقشبندي قد صرح في أحد مواقفه بعد "حرب الـ 12 يومًا" بأنه لا ينبغي أن يكون هناك شك في أن المنتصر الحتمي في هذه الحرب هو إيران وقواتها المسلحة.

يأتي ذلك في سياق الحرب ضد إيران، والتي اندلعت في 28 فبراير الماضي، بهجوم أمريكي إسرائيلي مشترك، وأفاد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية بأن البنتاجون يسعى للحصول على 200 مليار دولار إضافية لتمويل الحرب على إيران.

وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً لخصوصية المعلومات، أن وزارة الحرب الأمريكية أرسلت الطلب إلى البيت الأبيض.

وفي سياق آخر، استهدفت إيران مصفاة سعودية على البحر الأحمر، وأضرمت النيران في منشآت قطرية للغاز الطبيعي المسال ومصفاتين نفطيتين كويتيتين، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية بشكل حاد.