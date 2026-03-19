ألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان : مستعدون للمساهمة بضمان المرور عبر مضيق هرمز

ندّدت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان بهجمات إيران على سفن تجارية في الخليج.

وقالت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان في بيان مشترك لهم : مستعدون للمساهمة بضمان المرور عبر مضيق هرمز.

وأشارت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان في بيانهم إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات لتحقيق استقرار أسواق الطاقة.

وقال البيان المشترك لبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان: سنعمل على دعم الدول الأكثر تضررا عبر الأمم المتحدة.

واختتمت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان بيانهم بالدعوة للوقف الفوري للهجمات على منشآت النفط والغاز.