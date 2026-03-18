إيران: مضيق هرمز يحتاج لبروتوكول جديد

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأنه يعتقد أنه بعد انتهاء الحرب الدائرة، ينبغي على الدول المطلة على الخليج صياغة بروتوكول جديد لمضيق هرمز.

وذكر أن ذلك يأتي لضمان المرور الآمن عبر هذا الممر المائي الضيق وفق شروط معينة تتوافق مع المصالح الإيرانية والإقليمية، بحسب رويترز.

أغلقت إيران هذا الممر الحيوي للطاقة، الذي يمر عبره خُمس النفط والغاز المسال العالميين، مصرحةً بأنها "لن تسمح حتى بوصول لتر واحد من النفط" إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما.

يوم الثلاثاء، غرد رئيس البرلمان الإيراني بأن وضع مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب.

سعت الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري لمرافقة السفن التي تعبر المضيق، في حين صرحت معظم دول حلف الناتو بأنها لا ترغب في التورط في عمليات عسكرية ضد إيران.

وقالت فرنسا، العضو في حلف الناتو، إنها لن تنظر في تشكيل تحالف دولي مشترك لتأمين المرور عبر المضيق إلا بعد وقف إطلاق النار ومفاوضات مسبقة مع طهران.