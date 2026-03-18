الاحتلال يعترف بضرب موقع تابع للأمم المتحدة في جنوب لبنان

أقر الجيش الإسرائيلي اليوم "الأربعاء" بأن نيران دبابته أصابت موقعاً تابعاً للأمم المتحدة في جنوب لبنان في 6 مارس الحالي، مما أسفر عن إصابة جنود حفظ سلام غانيين، وهو حادث يؤكد على المخاطر المتزايدة مع توسع العمليات الإسرائيلية.

وأفاد مصدر عسكري غربي لوكالة رويترز أمس الثلاثاء بأن النتائج الأولية التي توصل إليها تحقيق داخلي للأمم المتحدة أشارت إلى أن إسرائيل كانت وراء الهجوم.

وتتمركز بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام المعروفة باسم اليونيفيل في جنوب لبنان لمراقبة الأعمال العدائية على طول خط الترسيم مع إسرائيل - وهي منطقة تقع في قلب الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله.

وقد وقعت المهمة، التي ستتوقف في نهاية عام 2026، بشكل متقطع في مرمى نيران كل من إسرائيل وحزب الله على مدى العامين الماضيين، ولكن مع تفكير إسرائيل في عملية برية أوسع، قد تكون المخاطر أكبر في الأسابيع المقبلة.

وفي بيان لوكالة رويترز، أقر الجيش الإسرائيلي بأن قواته كانت وراء الحادث، لكنه قال إنها ردت على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من حزب الله، مما أدى إلى إصابة جنديين من جنوده بجروح متوسطة.

وجاء في البيان: "خلص تحقيق شامل في الأيام الأخيرة إلى أن إطلاق النار الذي أصاب أفراد اليونيفيل تم عن طريق الخطأ من قبل قوات [الجيش الإسرائيلي] التي أخطأت في تحديد هوية قوات اليونيفيل كمصدر لنيران الدبابات قبل لحظات".

وأعرب الجيش الإسرائيلي عن أسفه للحادث، وقدّم اعتذاره عبر القنوات الرسمية إلى غانا والأمم المتحدة. وتم تعميم نتائج التحقيقات داخل الجيش الإسرائيلي لمنع تكرار حوادث مماثلة.