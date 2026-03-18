رئيس الوزراء اليوناني: لن نشارك في أي عملية بالقرب من مسرح العمليات الحالي

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم /الأربعاء / أن اليونان لن تشارك في أي عملية بالقرب من مسرح العمليات الحالي في الشرق الأوسط .. مبديا تشككه في وجود رغبة أوروبية كبيرة في مثل هذه المهمة في الوقت الراهن.

وقال ميتسوتاكيس - في تصريحات إعلامية- : "إن اليونان لن تتحرك بمفردها في غياب مبادرة مدعومة أوروبيا"..موضحا أن احتمالية قيامها بمثل هذه المهمة "ضئيلة للغاية".

ومن جانبها .. ذكرت صحيفة (كاثميريني) اليونانية أن تركيز ميتسوتاكيس على موقف أوروبا "في الوقت الراهن" يعكس إقرارا بأن الظروف قد تتغير بسرعة، مما قد يستدعي إعادة تقييم الوضع.

ومن جانبهم .. أشار المسؤولون اليونانيون إلى قيود داخلية ، فالقوات المسلحة للبلاد، وخاصة البحرية، تعمل بالفعل بأقصى طاقتها الاستيعابية في الخارج ، علاوة على ذلك، تفتقر اليونان إلى القدرة على المشاركة بشكل فعال في قوة بحرية تضم حوالي 10 سفن في بيئة تتسم بالحرب الإلكترونية المكثفة والتهديدات غير المأهولة.