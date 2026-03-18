الأردن: استشهاد 3 من رجال الأمن بمكافحة المخدرات خلال استهداف أحد المطلوبين

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن استشهاد 3 من قوة إدارة مكافحة المخدرات ، خلال تنفيذ مداهمة أمنية استهدفت أحد المطلوبين الخطرين في قضايا المخدرات بمناطق شرق العاصمة عمّان.

وذكر الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن قوة أمنية داهمت المطلوب صباح اليوم، إلا أنه بادر بإطلاق النار بشكل مباشر تجاه القوة؛ ما أسفر عن استشهاد كل من الملازم أول مراد مسعود المواجدة، والرقيب خلدون أحمد الرقب، والعريف صبحي محمد دويكات إضافة إلى إصابة ضابط صف رابع، جرى إسعافه إلى المستشفى وهو قيد العلاج.

وأضاف أن القوة الأمنية تعاملت مع مصدر إطلاق النار بالمثل، وتمكنت من السيطرة على المطلوب وإلقاء القبض عليه، حيث ضُبط بحوزته ثلاثة أسلحة نارية إلى جانب كميات من المواد المخدرة شملت حبوبًا مخدرة، وكميات من مواد الحشيش، والكريستال والماريجوانا.

وأكدت مديرية الأمن العام - في بيانها - نعيها للشهداء الثلاثة، مشددة على استمرارها في أداء واجبها في حفظ الأمن والنظام العام، وملاحقة كل من يحاول المساس به أو الترويج للمواد المخدرة بين أفراد المجتمع.