ما اتغيرش .. الذهب في السعودية يسجل 486 ريالًا

استقر سعر الذهب في السعودية وذلك في تعاملات اليوم السبت 2-5-2026؛ بدون تغيير في محلات الصاغة السعودية.

سعر الذهب في السعودية

سجل سعر الذهب استقرارًا بمختلف الأعيرة الذهبية في محلات الصاغة السعودية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر الذهب في المتوسط نحو 486 ريال سعودي.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة 556.25 ريال سعودي.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 509.75 ريال سعودي.

سعر عيار 21

وبلغ سعر 21 الأكثر انتشارًا 486.75 ريال سعودي.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 417.25 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 3893 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب 17.3 ألف ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار 4613 ألف دولار.