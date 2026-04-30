زي ما هو .. سعر الذهب في الصاغة الآن

يستمر استقرار سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-4-2026 علي مستوي الأعيرة الذهبية بدون تغيير.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت أعيرة الذهب المختلفة ثباتًا على مستوى محلات الصاغة المنتشرة بمختلف مدن ومناطق الجمهورية.

آخر تحديث

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 6950 جنيهًا منذ بدء تعاملات مساء اليوم

تحركات الذهب

بعد ساعات من التداول سجل سعر المعدن الأصفر استقرارًا بعد زيادة طفيفة لم تجاوز 20 جنيهًا

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7942 جنيها للشراء و 7885 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7281 جنيها للشراء و 7228 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكبرانتشارًا نحو 6950 جنيهًأ للشراء و 6900 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5957 جنيهًا للشراء و 5914 جنيهًأ للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 55.6 ألف جنيه للشراء و 55.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية

سجل سعر أوقية الذهب 4610 دولار للشراء و4609 دولار للبيع.