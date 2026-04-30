سعر الذهب في مصر اليوم 30 أبريل 2026.. استقرار رغم التراجع العالمي

عادل نصار

استقر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 30 أبريل 2026 رغم تراجع الأسعار عالميًا مع ضعف الطلب المحلي وترقب الأسواق.

سعر الذهب اليوم في مصر 

شهد سعر الذهب في مصر حالة من الاستقرار خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 30 أبريل 2026، وذلك رغم التراجع الملحوظ في سعر المعدن عالميًا بنسبة 1.8%، حيث سجلت الأونصة نحو 4540 دولارًا، في ظل حالة من الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية والمحلية.

كم وصل عيار 21؟ 

وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية مستويات متقاربة، حيث بلغ سعر عيار 24 نحو 7823 جنيهًا، فيما سجل عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر حوالي 6845 جنيهًا، بينما وصل سعر عيار 18 إلى 5867 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 54760 جنيهًا.

ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن بين عدة عوامل مؤثرة، أبرزها تراجع الأسعار العالمية من جهة، واستمرار تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه من جهة أخرى، وهو ما يحدد اتجاه التسعير داخل السوق المحلية. 

كما أن حالة التذبذب التي شهدها الذهب خلال الفترة الماضية، خاصة بعد فشل عيار 21 في تجاوز مستوى 7000 جنيه، ساهمت في تحرك الأسعار داخل نطاق محدود.

وفي السياق ذاته، كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي عن تراجع ملحوظ في الطلب المحلي على الذهب خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجل الطلب على المشغولات الذهبية نحو 5.2 طن، بانخفاض سنوي قدره 19%، في حين بلغ الطلب على السبائك والعملات نحو 5.7 طن، متراجعًا بنسبة 23% مقارنة بالربع السابق.

ويرجع هذا التراجع إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، إلى جانب اتجاه بعض المستثمرين والمستهلكين نحو الدولار كملاذ بديل، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية العالمية.

في ظل هذه المعطيات، من المتوقع أن يظل سعر الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة في حالة من التذبذب المحدود، مع استمرار تأثير العوامل العالمية والمحلية على حركة السوق. 

فبينما تضغط التراجعات العالمية على الأسعار نحو الهبوط، يساهم ارتفاع سعر الدولار محليًا في الحد من هذا الانخفاض، ما يبقي الأسعار في نطاق شبه مستقر.

كما يُتوقع أن يستمر ضعف الطلب المحلي، خاصة على المشغولات الذهبية، في التأثير على حركة البيع والشراء، في ظل توجه شريحة من المستهلكين إلى ترشيد الإنفاق أو البحث عن بدائل استثمارية أكثر سيولة. 

وفي المقابل، قد يحافظ الذهب على جاذبيته كملاذ آمن لدى بعض المستثمرين، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي.

ويبقى اتجاه الأسعار مرهونًا بتطورات الأسواق العالمية، وتحركات العملات، إلى جانب مستوى الطلب المحلي، ما يجعل متابعة السوق بشكل مستمر أمرًا ضروريًا للراغبين في الاستثمار أو الشراء، خاصة في ظل التقلبات المستمرة التي يشهدها المعدن الأصفر.

