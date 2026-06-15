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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عايدة رياض: أكثر ما يزعجني ابتعاد فنانين كبار عن المشاركة فى الأعمال الفنية |خاص

عايدة رياض
عايدة رياض
تقى الجيزاوي

تحدثت الفنانة عايدة رياض عن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة الفنية خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن زيادة الإنتاج وقوة الورق من أهم العوامل المطلوبة لدعم الدراما والسينما وإتاحة فرص أكبر للفنانين.

وقالت عايدة رياض، في تصريح خاص لموقع«صدى البلد»، إن الحركة الإنتاجية فى السينما ما زالت بحاجة إلى دفعة أكبر تسمح بوجود الفنانين في أعمال متنوعة على مدار العام، مشيرة إلى أن الساحة الفنية تضم العديد من الطاقات والخبرات التي تستحق فرصًا أوسع للظهور.

وأضافت أن أزمة بعض الأعمال الحالية تكمن في النصوص، موضحة أن المجتمع مليء بالقصص الإنسانية القادرة على تقديم أعمال قوية ومؤثرة، لكنها تحتاج إلى معالجة درامية أكثر عمقًا واهتمامًا بالتفاصيل.

كما أعربت عن حزنها لابتعاد عدد من الفنانين أصحاب التاريخ الطويل عن الساحة الفنية بسبب قلة الفرص المناسبة، متمنية أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في الإنتاج بما يتيح مشاركة جميع الفنانين وتقديم أعمال تليق بتاريخهم الفني.

مسلسل بابا وماما جيران 

وشاركت عايدة رياض فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “بابا وماما جيران” الذى حقق نجاحا كبيرا وهو مكون من 15 حلقة ويعرض وشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم عايدة رياض، محمد محمود، شيرين، محمود حافظ، ومحمد التاجي، من إنتاج صباح إخوان وتأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم. 

عايدة رياض اعمال عايدة رياض مسلسل بابا وماما جيران

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