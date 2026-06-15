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آسر حسين: صلاح يسعى لكتابة التاريخ بقميص الفراعنة.. والمونديال هدفه الأكبر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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آسر حسين: صلاح يسعى لكتابة التاريخ بقميص الفراعنة.. والمونديال هدفه الأكبر

آسر حسين
آسر حسين
منار عبد العظيم

أكد المحلل والناقد الرياضي آسر حسين أن النجم المصري محمد صلاح يركز بشكل كامل خلال المرحلة الحالية على مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن البطولة تمثل هدفًا استثنائيًا بالنسبة لقائد الفراعنة، الذي يسعى إلى ترك بصمة تاريخية في أكبر حدث كروي على مستوى المنتخبات.

وأوضح حسين، خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر فضائية ON، أن صلاح ينظر إلى كأس العالم باعتبارها محطة مهمة للغاية في مسيرته الدولية، وربما تكون آخر مشاركة له في البطولة العالمية بقميص المنتخب الوطني، وهو ما يجعله أكثر إصرارًا على تحقيق إنجاز استثنائي يضاف إلى سجله الحافل بالنجاحات.

ملاحقة الأرقام القياسية

وأشار آسر حسين إلى أن محمد صلاح لا يفكر فقط في المشاركة بالمونديال، بل يسعى أيضًا إلى كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية داخل البطولة. 

وأوضح أن قائد المنتخب يطارد عدة أرقام قياسية، أبرزها أن يصبح الهداف التاريخي لمصر في كأس العالم.

وأضاف أن الرقم الحالي لا يزال متواضعًا مقارنة بتاريخ المنتخبات الكبرى، حيث يتصدر عبد الرحمن فوزي قائمة هدافي مصر في المونديال برصيد هدفين، وهو ما يمنح صلاح فرصة كبيرة لتجاوز هذا الرقم في حال مشاركته وتسجيله خلال البطولة.

وأكد أن اللاعب يدرك جيدًا قيمة هذه الأرقام التاريخية، لذلك يضع هدف التسجيل وتحقيق إنجازات فردية وجماعية ضمن أولوياته خلال الفترة المقبلة.

حلم الفوز الأول للفراعنة

وأوضح حسين أن أحد أكبر أحلام محمد صلاح يتمثل في قيادة المنتخب المصري لتحقيق أول فوز رسمي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وهو الإنجاز الذي لم يتحقق حتى الآن رغم ظهور الفراعنة في أكثر من نسخة مونديالية.

وأضاف أن صلاح يرغب في أن يكون جزءًا من هذا الإنجاز التاريخي، سواء عبر تسجيل الأهداف أو صناعة الفرص أو قيادة الفريق داخل الملعب، مؤكدًا أن اللاعب يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة باعتباره قائد المنتخب وأبرز نجومه.

وأشار إلى أن تحقيق انتصار تاريخي في كأس العالم سيكون لحظة فارقة ليس فقط في مسيرة صلاح، بل في تاريخ الكرة المصرية بأكمله.

مستقبله مع الأندية لم يؤثر على تركيزه

وتطرق المحلل الرياضي إلى الجدل المتواصل بشأن مستقبل محمد صلاح مع ناديه وإمكانية انتقاله إلى تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذه الملفات لم تؤثر مطلقًا على تركيز اللاعب مع المنتخب الوطني.

وأوضح أن صلاح نجح خلال السنوات الماضية في الفصل بين مستقبله الاحترافي والتزاماته الدولية، حيث يضع منتخب مصر دائمًا في مقدمة أولوياته، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبطولات الكبرى.

وأضاف أن اللاعب يرى في كأس العالم فرصة مثالية لتأكيد قدراته مجددًا أمام العالم، وإرسال رسالة قوية إلى الأندية الكبرى الراغبة في التعاقد معه، من خلال تقديم مستويات مميزة على أكبر مسرح كروي عالمي.

منتخب أكثر قوة مقارنة بمونديال 2018

وأكد آسر حسين أن منتخب مصر الحالي يمتلك عناصر أكثر قوة وخبرة مقارنة بالفريق الذي شارك في بطولة كأس العالم 2018.

وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يعتمد بشكل أساسي على محمد صلاح باعتباره الورقة الهجومية الأبرز داخل المنتخب، لكنه في الوقت نفسه يملك العديد من الحلول الأخرى التي تمنح الفريق تنوعًا هجوميًا أكبر.

وأوضح أن عمر مرموش بات أحد أهم الأسلحة الهجومية للفراعنة، بعدما قدم مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة وأصبح لاعبًا قادرًا على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

وأضاف أن وجود أكثر من عنصر مؤثر هجوميًا يمنح المنتخب قوة إضافية ويخفف من الضغوط التي كانت تقع بالكامل على صلاح في السنوات الماضية.

طموحات كبيرة قبل المونديال

وأكد حسين أن المنتخب المصري يمتلك فرصة حقيقية للظهور بشكل مختلف في النسخة المقبلة من كأس العالم، مشيرًا إلى أن الطموحات أصبحت أكبر من مجرد المشاركة المشرفة.

وشدد على أن الجماهير المصرية تنتظر رؤية منتخب قادر على المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية، في ظل وجود جيل من اللاعبين المميزين يتقدمه محمد صلاح، الذي لا يزال يطمح إلى كتابة فصل جديد من الإنجازات في مسيرته مع الفراعنة قبل إسدال الستار على رحلته الدولية.

محمد صلاح بطولة كأس العالم منتخب مصر

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