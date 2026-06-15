قطع المياه 16 ساعة عن بشتيل بالجيزة .. تعرف على الأسباب والمواعيد

​أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع مياه الشرب عن منطقة "المتربة" التابعة لقرية بشتيل، وذلك لمدة 16 ساعة متواصلة تبدأ من الساعة 12 مساء يوم الجمعة الموافق 19 يونيو 2026 وحتى الساعة 4 عصر يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026.

​وأوضحت الشركة، في بيان رسمي لها، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع تشمل: شارع المتربة الرئيسي، منطقة المصفي، وشارع الجمعية الزراعية.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي نظراً لتنفيذ أعمال تطهير موسعة لشبكات الصرف الصحي بالمنطقة، بهدف رفع كفاءة الشبكة الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتفادي أي انسدادات مستقبلية.

​تحركات عاجلة لتلبية احتياجات المواطنين

​وفي السياق ذاته، أكدت الشركة التزامها الكامل بضخ سيارات محملة بمياه الشرب النقية والصالحة للشرب في كافة الشوارع والمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع.

وأضافت أنه بإمكان المواطنين، والمستشفيات، والمخابز طلب هذه السيارات فوراً وبشكل مجاني من خلال الاتصال بـ الخط الساخن (125) لتلبية احتياجاتهم العاجلة.

​تدبير المنشآت الحيوية لاحتياجاتها

​وناشدت شركة مياه الشرب بالجيزة، المواطنين القاطنين في هذه المناطق، إلى جانب أصحاب المخابز والمستشفيات والمحلات التجارية، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير احتياجاتهم وبدائلهم من المياه وتخزين ما يكفي للاستهلاك خلال الساعات المحددة للانقطاع، لحين الانتهاء التام من أعمال التطهير وإعادة ضخ المياه بانتظام وبصورتها الطبيعية.

متابعة مشروعات «حياة كريمة»

وكانت عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وبمشاركة وحضور كلا من الدكتور صلاح بيومي، واللواء مهندس عاصم شكر، والدكتور أبو العباس عيسى، نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والسادة رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة، وذلك لمناقشة خطط العمل ومؤشرات الأداء خلال الفترة القادمة.

واستعرض الاجتماع عددًا من الملفات الاستراتيجية التي تأتي في مقدمة أولويات وزارة الإسكان والشركة القابضة، من بينها التوسع في تطبيق منظومة الشراء الموحد، وتشجيع المنتج المحلي، وترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، إلى جانب متابعة جهود التحول الرقمي والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وخطط تقليل الفاقد وتحسين كفاءة التشغيل، ودعم مراكز التحكم والسيطرة بالشركات التابعة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي أهمية اتخاذ الإجراءات الفورية وسرعة التعامل مع المواقف والأعمال الطارئة بصفة عاجلة لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين، باعتبارها تمثل أولوية قصوى، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء بالشركات التابعة، ورفع درجات الجاهزية التشغيلية، والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تؤثر على انتظام الخدمة، بما يضمن استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكفاءة وجودة عالية.

كما استعرضت اللجنة التنسيقية العليا الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمختلف المحافظات، ومعدلات الإنجاز، وموقف الاستلامات. ووجه المهندس مصطفى الشيمي بضرورة تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر بين الشركة القابضة والشركات التابعة والجهات المعنية، لسرعة تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة ودخولها الخدمة لتحقيق الاستفادة المباشرة للمواطنين بالقرى المستهدفة.