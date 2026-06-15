كسر خط مياه 8 بوصة بمنطقة شاهين بالمحلة الكبري بسبب برج سكني

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، عن قطع المياه عن مركز ومدينة المحلة الكبرى ، وذلك لمدة ساعتين وذلك عقب كسر مفاجئ 8 بوصة بمنطقة شاهين بحي أول المحلة الكبري بجوار شركة الزيوت والصابون نتيجة أعمال مقاول برج سكني بالمنطقة .

تفاصيل الواقعة

وقال اللواء مهندس محمد عبدالفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، إن قطع المياه خلال تلك المدة الزمنية، يأتى نظرا لإجراء اعمال اصلاح خط 8 بوصة كسر بسبب أعمال مقاولات خاصة بالمنطقة بحى أول المحلة الكبرى.

وأشار إلي أنه تم الدفع بالمعدات اللازمة والأطقم الفنية وذلك لإعادة تشغيل الخط وضخ المياه فوراً للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح رئيس الشركة، أن الأماكن المتأثرة تتضمن انقطاع المياه عن مناطق حى أول، خلال مدة زمنية لا تتجاوز الساعتين المقررة للأعمال المشار إليها من إصلاح العطل .

مناشدة المواطنين

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بمناطق الانقطاع، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع .