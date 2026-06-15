تركي آل الشيخ يتغني بهدف إمام عاشور مع مصر في شباك منتخب بلجيكا

سجل إمام عاشور لاعب منتخب مصر الهدف الأول لفريقه فى شباك منتخب بلجيكا بالدقيقة 20 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل، ضمن منافسات الجولة الأولى للدور الأول للمجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2026.

و علق المستشار تركي آل الشيخ، على الهدف، عبر حسابه على “فيسبوك” كاتبا: “الله يا عاشور.. ربنا يتمم”.

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى:مصطفى شوبير (23)

الدفاع : محمد هاني (3) ، حمدي فتحي (14)، ياسر إيراهيم (2)، أحمد فتوح (13).

الوسط: مروان عطية (19)، مهند لاشين (17)، إمام عاشور (8).

الهجوم: مصطفي زيكو (11)، محمد صلاح (10)، عمر مرموش (22).

وعلى دكة البدلاء: محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - كريم حافظ - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - محمود تريزيجيه- أحمد سيد زيزو - إبراهيم عادل - هيثم حسن - حمزة عبد الكريم.