ياسين منصور يقود مفاوضات الأهلي لإنهاء عقد توروب مبكرًا

كشف الإعلامي خالد الغندور أن ياسين منصور، نائب رئيس مجلس الإدارة، يتولى بنفسه ملف التفاوض مع وكيل المدير الفني ييس توروب، من أجل إنهاء التعاقد عقب نهاية الموسم الجاري.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن منصور تواصل هاتفيًا مع وكيل المدرب بعد جلسة جمعته بتوروب، حاول خلالها إقناعه بالرحيل بنهاية الموسم، إلا أن المدرب رفض هذا المقترح وتمسك باستكمال تعاقده.

وأضاف أن إدارة الأهلي تكثف تحركاتها خلال الفترة الحالية للوصول إلى اتفاق سريع مع وكيل المدرب، يضمن إنهاء التعاقد بشكل ودي عقب نهاية البطولة.

ويأتي ذلك في ظل رغبة النادي في التعاقد مع مدير فني جديد مبكرًا، لمنحه الفرصة الكاملة لقيادة فترة إعداد قوية، وحسم ملف الصفقات قبل انطلاق الموسم الجديد.