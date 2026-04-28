أحمد شوبير: بنود عقد ييس توروب مع الأهلي كارثية .. تفاصيل

كشف أحمد شوبير عن أزمة داخل النادي الأهلي بسبب بنود التعاقد مع المدير الفني الدنماركي ييس توروب، مؤكدًا أن الشروط الحالية لا تصب في مصلحة القلعة الحمراء.



وأوضح شوبير، خلال برنامجه على إذاعة On Sport FM، أن الأهلي يواجه صعوبة كبيرة في إنهاء التعاقد مع توروب قبل بداية الموسم الجديد، بسبب بنود تعاقدية مُعقدة.

وأضاف أن العقد يُلزم النادي بدفع كامل راتب المدرب عن الموسم المقبل في حال رحيله خلال الموسم الأول، وهو ما يضع الإدارة في موقف صعب، ويجعل استمرار المدرب حتى بداية الموسم الجديد هو السيناريو الأقرب حاليًا.

وأشار شوبير إلى وجود محاولات داخل إدارة الأهلي للوصول إلى حل وسط، قد يتيح إنهاء التعاقد بنهاية الموسم الجاري، لكن الأزمة الأساسية تظل في صياغة البنود التي تمنح المدرب أفضلية واضحة على حساب النادي.